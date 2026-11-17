Bagikan Ikuti GOAL di Google

Setelah hanya satu musim penuh kekecewaan di Madrid, Franco Mastantuono kembali mencuri perhatian, tetapi kali ini dengan seragam Fiorentina. Penampilannya memicu persaingan besar di Italia terkait masa depannya dan menempatkan Real Madrid di hadapan keputusan sulit pada musim panas mendatang.

Iklan

Pemain muda asal Argentina itu kembali bersinar di Italia setelah bergabung dengan Fiorentina dengan status pinjaman pada musim panas ini, menyusul musim yang mengecewakan bersama Real Madrid. Saat itu, ia menjadi salah satu pemain yang paling terdampak oleh performa tim yang secara umum buruk.

Meski mendapat kepercayaan dari mantan pelatih Los Blancos, Xabi Alonso, dan tampil dalam banyak pertandingan, dengan total 35 laga, 17 di antaranya sebagai starter, performanya berada di bawah level yang diharapkan. Hal itu pun menambah tekanan terhadap dirinya.

Perasaan tersebut makin diperparah oleh tingginya ekspektasi yang mengiringi transfernya. Kedatangannya, dengan nilai lebih dari 60 juta euro termasuk pajak, merupakan investasi besar bagi Real Madrid. Pada usia baru 18 tahun, Mastantuono muncul di panggung sepak bola sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia, tetapi sinarnya segera meredup di bawah tekanan seragam putih.

Di Fiorentina, pemain muda itu menemukan lingkungan yang lebih tenang, tempat ia bisa mengembangkan bakatnya tanpa tekanan luar biasa yang ia hadapi di Valdebebas. Hal itu tercermin jelas pada catatan statistik dan performanya, menurut "Sport".

Iklan Iklan

Sejauh ini, Mastantuono telah bermain dalam 13 pertandingan di semua kompetisi, 12 di antaranya sebagai starter, dengan mencetak 4 gol. Catatan itu sudah melampaui torehan golnya pada tahun pertama bersama Real Madrid, sekaligus menegaskan bahwa masalahnya bukan terletak pada bakatnya, melainkan pada situasi di sekitarnya.

Topik Terkait

Seiring penampilan gemilang ini, keraguan mulai menyelimuti masa depan sang pemain. Mastantuono diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas, begitu masa pinjamannya di klub Italia itu berakhir. Namun, ketatnya persaingan di lini serang klub yang dipimpin Florentino Perez itu kembali memperumit posisinya di tim utama.

Situasi inilah yang ingin dimanfaatkan Fiorentina untuk mempertahankan pemain Argentina itu lebih lama. Menurut harian "La Repubblica", klub Italia tersebut berupaya memperpanjang masa pinjamannya selama satu tahun lagi, hingga musim panas 2028. Harian itu menyebut sejumlah faktor yang dapat membuka jalan menuju kesepakatan: pentingnya proyek olahraga, loyalitas suporter, dan hubungan baik antara kedua klub.

Iklan

Namun, Fiorentina dituntut mencapai satu target penting untuk merampungkan kesepakatan tersebut. Menurut harian Italia itu, lolos ke kompetisi Eropa menjadi salah satu syarat utama untuk mempertahankan sang pemain. Dan itu bukan perkara mudah.

Setelah awal musim yang buruk, tim asuhan Paolo Vanoli saat ini menempati peringkat ke-15 Serie A dengan hanya 9 poin, jauh dari zona kualifikasi Eropa. Kondisi ini membuat tugas mereka dalam beberapa bulan ke depan menjadi sangat sulit.

Iklan

Hal itu karena persaingan untuk meminjam Mastantuono akan berlangsung sengit pada musim panas mendatang. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa klub-klub seperti Milan, Napoli, dan Roma memantau situasi ini dengan cermat dan bisa saja ikut terjun dalam perburuan pemain Argentina tersebut.

Untuk saat ini, suasana terkait masa depan sang pemain masih tenang. Namun, musim panas mendatang diperkirakan akan diwarnai persaingan panas di antara klub-klub besar Italia, sementara Real Madrid menanti perkembangan dan menentukan keputusannya: apakah memulangkan talenta mudanya untuk memberinya kesempatan kedua, atau membiarkannya setahun lagi di Italia agar matang jauh dari tekanan Bernabeu?