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Tampaknya ketenangan mulai perlahan kembali ke Real Madrid, setelah tim, institusi, dan para suporter berhasil menjauhkan bayang-bayang krisis baru yang konsekuensinya sulit untuk ditanggung, terutama setelah dua musim di mana klub keluar tanpa gelar.

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Real Madrid saat ini tengah menjalani periode yang berbeda, setelah meraih 8 kemenangan beruntun di semua ajang, dalam rangkaian hasil yang menjadi obat terbaik untuk menghilangkan kekhawatiran yang menyelimuti klub selama periode terakhir.

Namun hasil positif bukanlah satu-satunya faktor dalam memulihkan stabilitas, sebab sejumlah keputusan manajerial turut memberi institusi ini ketenangan dan kepercayaan yang lebih besar terhadap masa depan. Di antaranya adalah keputusan yang diambil manajemen klub pekan lalu untuk menggandeng legenda tenis Spanyol Rafael Nadal ke dalam proyeknya, menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

Sedikit lebih dari sebulan lalu, tepatnya seusai kekalahan di laga derbi, suasananya sama sekali berbeda. Saat itu Jose Mourinho tampil dalam konferensi pers dengan nada marah, memperingatkan bahwa musim baru yang rumit mungkin menanti Real Madrid setelah dua musim tanpa gelar.

Mourinho kala itu berkata: "Jika mereka membiarkan kami, dan mengizinkan kami untuk tenang serta bersaing dalam kondisi yang setara, maka masih banyak yang bisa kami capai", dalam isyarat yang jelas terhadap kemarahannya atas keputusan-keputusan wasit yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

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Kemungkinan Real Madrid mengalami kegagalan baru sempat sangat santer terdengar, bahkan ketika sebagian penyebab krisis dikaitkan dengan perseteruan melawan Liga Spanyol dan sistem perwasitan. Akan tetapi, keputusan-keputusan Mourinho sendiri belakangan memainkan peran yang lebih besar ketimbang keputusan para wasit dalam mengembalikan tim ke jalur stabilitas.

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Keputusan Mourinho mengubah keadaan

Pelatih asal Portugal itu mulai melakukan perubahan di sisi teknis yang sebelumnya terlambat ia ambil. Ia tidak lagi membiarkan Yan Diomande atau Bernardo Silva duduk lama di bangku cadangan, sementara ia mendorong Federico Valverde ke posisi bek sayap, dan menempatkan Arda Guler dalam peran yang lebih ke depan.

Keputusan-keputusan ini memiliki dampak yang jelas terhadap wajah tim dan hasil-hasilnya, setelah diambil pada momen ketika Real Madrid membutuhkan perubahan nyata untuk keluar dari kondisi kekalutan.

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Tugas Mourinho tidak berhenti pada aspek teknis, sebab seiring waktu ia berhasil meredam sejumlah keretakan di dalam ruang ganti, yakni krisis yang kian terlihat ketika hasil memburuk, dan sebagiannya mencuat selama periode Xabi Alonso dan Arbeloa.

Perselisihan terkenal antara Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde hanyalah salah satu contoh dari ketegangan yang dialami tim.

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Hubungan Vinicius Junior dengan Xabi Alonso juga menjadi contoh lain dari rapuhnya ruang ganti, sebelum situasi memburuk pada periode Arbeloa, terutama setelah Real Madrid kehilangan peluangnya dalam persaingan, dengan Kylian Mbappe menjadi salah satu pemain yang secara terbuka mencerminkan besarnya perpecahan di dalam tim.

Mourinho selamat dari jurang kehancuran

Krisis tidak terbatas pada para pemain, sebab cedera dan cara staf medis menanganinya menimbulkan keributan di dalam klub, terutama setelah peristiwa kepergian Mbappe ke Prancis untuk menjalani pemeriksaan medis.

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Di tengah semua kondisi ini, Mourinho mendapati dirinya berada dekat dengan jurang kehancuran, dan menghadapi para suporter di Stadion Santiago Bernabeu yang tidak lagi bersedia menerima lebih banyak hal. Hasil dan penampilan tidak membantunya, siulan cemoohan pun terus berlanjut, sebelum kasus kepergian Mbappe ke Prancis kembali mencuat setelah cederanya bersama timnas negaranya, sebuah krisis yang terpaksa dijelaskan sendiri oleh sang pelatih dalam sebuah konferensi pers.

Bahkan kasus Vinicius pun menyentuh Mourinho, tetapi sang pelatih berhasil meredakan situasi. Pemain tersebut mendapat dukungan dari Real Madrid, dan pada saat yang sama klub merekrut Yan Diomande, yang langsung memaksakan dirinya masuk ke dalam skuad dan kini bersaing memperebutkan tempat dengan pemain asal Brasil itu, setidaknya hingga kepulangannya dari cedera.

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Yang terpenting, kesan yang berlaku saat ini adalah bahwa bola kini berada di lapangan Vinicius untuk menata kembali posisinya, alih-alih sang pelatih yang bertanggung jawab mengubah segalanya demi dirinya. Terlepas dari keputusan yang akan diambil Mourinho nantinya terkait pemain tersebut, indikator terpenting terletak pada kenyataan bahwa kasus ini tampaknya tidak akan menimbulkan dampak besar di dalam ruang ganti atau terhadap stabilitas klub.

Ketenangan di kantor-kantor Real Madrid

Ketenangan tidak terbatas pada tim, tetapi juga meluas ke manajemen Real Madrid, yang mundur dari sejumlah pertempuran yang sebelumnya menimbulkan keributan terus-menerus seputar klub, meski tidak sepenuhnya melepaskan semua perselisihannya.

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Setelah kesepakatan tanpa agresi yang mengakhiri bentrokan dengan UEFA, bersamaan dengan ditinggalkannya proyek European Super League, manajemen Real Madrid juga mulai menempuh prosedur untuk kembali ke Asosiasi Klub Eropa yang dipimpin Nasser Al-Khelaifi, setelah sebelumnya kedua pihak berada dalam konfrontasi terbuka, di samping hubungan yang tegang dengan Aleksander Ceferin.

Hal itu turut mengembalikan sebagian normalitas ke dalam hubungan Real Madrid dengan kedua institusi tersebut.

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Seruan untuk pemilihan presiden yang diumumkan Florentino Perez dalam sebuah konferensi pers kontroversial juga mulai memiliki makna yang berbeda seiring waktu. Saat itu, seruan tersebut menjadi sumber tambahan ketidakstabilan, tetapi setelah situasi mereda, klub kini memiliki waktu yang cukup untuk membentuk proyek barunya, setidaknya hingga tahun 2030.

Berkas penjualan sebagian saham klub kepada investor asing, yang berkisar antara 5 hingga 10% dari nilai Real Madrid, masih menjadi salah satu berkas yang ditangguhkan, sambil menunggu kepastian apakah Perez akan mengajukan proyek tersebut atau tidak. Hal itu membutuhkan perubahan dalam anggaran dasar klub, tetapi berkas tersebut tidak muncul dalam agenda rapat umum yang dijadwalkan pada 21 November, yang berarti kasus ini akan tetap ditangguhkan untuk saat ini.

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Sebaliknya, rapat umum diperkirakan akan menyetujui masuknya Rafael Nadal sebagai anggota dewan direksi Real Madrid, sebuah langkah yang memberi dorongan tambahan pada proyek saat ini dan memperkuat gagasan keberlanjutannya, sekaligus membuka, meski masih dini, pintu spekulasi mengenai kemungkinan adanya opsi masa depan untuk suksesi kepemimpinan.

Meski masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan mengenai masa depan Nadal di dalam manajemen klub, bergabungnya salah satu tokoh olahraga paling menonjol di Spanyol merupakan pesan penenang bagi para anggota, sekaligus memperkuat merek dagang Real Madrid dan menjaga sebagian dari simbol serta identitas terpenting klub.