Setelah musim yang ingin dilupakan bersama Borussia Dortmund dan pencoretan mengejutkan dari skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026, Karim Adeyemi kembali menegaskan dirinya, kali ini dengan seragam Barcelona.

Melalui keputusan mengejutkan di menit-menit terakhir dari Jurgen Klopp, pelatih timnas Jerman, menurut surat kabar "Sport", sang winger Barca terbang tergesa-gesa ke pemusatan latihan timnas Jerman, berubah dari pemain dalam daftar cadangan menjadi salah satu pilar proyek baru Der Mannschaft.

Dari daftar kedua ke penerbangan mendadak

Karim Adeyemi memulihkan kilaunya yang biasa setelah awal musim yang gemilang bersama klub barunya, Barcelona, sesuatu yang terasa jauh dari jangkauan pada musim terakhirnya yang tersendat bersama Borussia Dortmund, yang membuatnya dicoret dari skuad Piala Dunia, dalam sebuah keputusan yang mengundang keheranan banyak pihak.

Setelah Jerman gagal memenuhi ekspektasi, Julian Nagelsmann mengundurkan diri, dan Jurgen Klopp mengemban tugas untuk membangun kembali timnas.

Dalam penampilan perdananya, Klopp menyusun daftar yang diperluas dan belum pernah terjadi sebelumnya, mencakup 44 pemain, yang dibagi secara cerdas menjadi dua kelompok: kelompok pertama "daftar A" yang akan menjalani dua pertandingan pertama, dan kelompok kedua yang akan menjalani dua pertandingan berikutnya selama jeda internasional yang panjang.

Pada awalnya, nama Adeyemi tercantum dalam kelompok kedua, yang dijadwalkan memainkan pertandingan ketiga dan keempat, tetapi rencana tiba-tiba berubah, dan pemain Barcelona itu dipindahkan ke kelompok pertama, dalam langkah yang menegaskan bahwa kegemilangannya dengan seragam Blaugrana mengembalikannya dengan kuat ke barisan depan timnas.

Cedera Karl membuka pintu

Perubahan mendadak ini datang akibat cedera otot yang dialami bakat muda yang tengah menanjak, pemain lini tengah menyerang Bayern Munich, Lennart Karl.

Sebagai langkah pencegahan, tim pelatih memutuskan memindahkan Karl dari daftar pertama ke daftar kedua untuk memberinya waktu tambahan memulihkan diri dan bergabung kemudian, dan Adeyemi langsung dipanggil sebagai penggantinya.

Sang winger Barcelona tidak menunda, ia melakukan perjalanan dengan cepat agar hadir pada hari pertama pemusatan latihan Jerman, siap menjalani dua pertandingan pertama.

Dua ujian berat menanti Adeyemi

Penampilan baru Adeyemi akan menghadapi dua ujian kelas berat, di mana timnas Jerman menjadi tamu berat bagi Belanda pada Kamis mendatang dalam pembukaan perjalanannya di UEFA Nations League, sebelum menjamu Yunani pada Minggu di waktu yang sama.

Karim Adeyemi akan hadir dalam kedua pertandingan tersebut, sementara keikutsertaannya dalam dua pertandingan berikutnya melawan Serbia di kandang sendiri dan di Yunani – yang merupakan dua pertandingan yang semula dijadwalkan akan ia mainkan – masih belum pasti hingga kini.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora



Bagaimanapun, promosi Karim Adeyemi ke "tim utama" Jerman, meski dengan daftar besar yang disusun Klopp, adalah pesan yang jelas: mantan pelatih Liverpool itu memperhitungkannya dengan kuat, dan melihatnya sebagai fondasi utama yang dapat menjadi tumpuan bagi timnas Jerman yang baru, dan itu semua berkat revolusi Barcelona yang menemukannya kembali.