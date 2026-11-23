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Sebuah laporan media pada Senin (hari ini) mengungkap cerita di balik layar Majelis Umum Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang digelar di ibu kota Nigeria, Abuja, dengan dihadiri perwakilan 54 federasi anggota serta Presiden FIFA, Gianni Infantino.

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Menurut harian "AS", Presiden FIFA Gianni Infantino menghadiri Majelis Umum Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) pekan ini, begitu pula kandidat Eropa untuk kursi presiden FIFA, Philippe Diallo asal Prancis.

Infantino menjanjikan peningkatan besar dalam pendanaan bagi 54 federasi Afrika, dan tepuk tangan yang menutup kongres tersebut berlangsung bulat, bahkan mengejutkan bagi Diallo, yang tampak tidak tahu harus memandang ke mana. Presiden CAF, Patrice Motsepe, secara terbuka menyatakan: "Kami menegaskan dukungan kami kepada Infantino." Tidak ada sedikit pun keraguan.

Fouzi Lekjaa, Ahmed Yahya, Augustin Senghor, Motsepe sendiri, dan tentu saja Infantino. Mereka semua berperan mengangkat level sepak bola Afrika hingga kini mampu menyaingi sepak bola Eropa dari segi jumlah dan investasi.

Sistem pemilihan "satu suara untuk setiap federasi" menempatkan negara mana pun di Afrika setara dengan negara mana pun di Eropa. Dengan dukungan FIFA, Afrika kini memegang kendali inisiatif dalam banyak keputusan sepak bola saat ini.

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Afrika menuntut Piala Dunia dengan jumlah peserta yang lebih banyak demi menjamin lebih banyak jatah tempat, dan keinginan itu terpenuhi. Afrika juga meminta Piala Afrika digelar setiap dua tahun, dan hal itu akan terwujud. Afrika pun meminta menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita U-17 setiap tahun, atau kongres FIFA terpenting dalam beberapa dekade terakhir, dan tuntutan-tuntutan itu dikabulkan.

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Sekalipun itu satu-satunya alasan, tetap ada kesan bahwa lobi Afrika (dengan dukungan Trump dan Arab Saudi) mempersulit terpilihnya Stadion Santiago Bernabeu sebagai tuan rumah final Piala Dunia 2030, sesuatu yang telah dijanjikan dan masuk akal.

Karena itu, UEFA memilih Diallo untuk menantang Infantino lewat jalur Afrika. Ia adalah putra seorang petinju asal Senegal dan punya kemampuan untuk meraup setidaknya suara dari negara-negara berbahasa Prancis.

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Satu faktor bisa menguntungkan mereka pekan ini, yakni keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait final Piala Afrika. Jika gelar tidak diberikan kepada Senegal dan Maroko tetap menjadi juara, perpecahan di internal Afrika akan menjadi peluang sempurna bagi Eropa.

Bahkan, Afrika sendiri akan memandang kekuatan dan ambisi Maroko sebagai ancaman. Jika tidak, target mereka berikutnya tampak jelas: final Piala Dunia 2030.

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Stadion Barcelona, bersama Santiago Bernabeu dan Stadion Hassan II di Maroko yang masih dalam tahap pembangunan, termasuk dalam tiga stadion kandidat tuan rumah laga final Piala Dunia 2030.

Persaingan terutama terlihat antara Maroko, yang ingin Stadion Hassan II menjadi tuan rumah partai final Piala Dunia, dan Spanyol yang memiliki dua opsi, yakni Santiago Bernabeu dan Stadion Barcelona.

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Perlu dicatat, keputusan akhir mengenai stadion tuan rumah laga final sepenuhnya menjadi wewenang FIFA, sementara kunjungan khusus ke stadion-stadion tersebut menjadi faktor penentu dalam menilai kelebihan dan kekurangan setiap stadion serta kesiapannya untuk menggelar pertandingan.