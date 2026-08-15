Belum terlalu lama berlalu, Lutsharel Geertruida masih menjadi nama yang terus masuk dalam bursa rumor seputar Bayern Munich. Baik pada musim panas 2023 maupun pada musim dingin setelahnya, pemain Belanda itu dianggap sebagai kandidat transfer di Munich.

Rasanya nyaris tak ada satu pekan pun yang berlalu tanpa kabar terbaru soal dugaan minat sang raksasa Jerman tersebut. Seperti diketahui, transfer itu pada akhirnya tidak terwujud, meski pada saat itu kepindahan tersebut sebenarnya cukup masuk akal. Pasalnya, Geertruida memiliki profil pemain yang jarang ditemukan di level tertinggi sepakbola Eropa.

Pada awal 2024, saat masih berusia 23 tahun, ia menguasai hampir seluruh aspek seni bertahan. Bahkan lebih lengkap lagi daripada Benjamin Pavard, yang kepergiannya dari Bayern memang terjadi tepat pada periode tersebut. Sebagai bek tengah, bek kanan, maupun gelandang nomor enam, Geertruida di atas kertas bisa dimainkan di mana saja ketika tugasnya adalah mencegah kebobolan. Selain itu, ia juga memiliki fisik yang luar biasa serta kecerdasan bermain yang tinggi. Namun, kasus ini tak pernah benar-benar menjadi konkret di Säbener Straße. Sebaliknya, sang juara rekor Jerman mencari opsi lain. Mula-mula pelatih saat itu Thomas Tuchel mendapatkan bek incarannya, Min-jae Kim, sebelum setengah tahun kemudian Eric Dier dan Sacha Boey memperkuat lini belakang.

Geertruida menuntaskan musim bersama klub masa kecilnya, Feyenoord Rotterdam, lalu akhirnya tetap menemukan jalan ke Bundesliga. RB Leipzig menggelontorkan 20 juta euro. Apa yang semula tampak berpotensi menjadi sebuah transfer murah yang sangat bagus, dari sudut pandang klub Sachsen itu dengan cepat justru terbukti sebagai salah langkah. Kini, Geertruida bahkan sudah menyandang status flop transfer.

Mengapa Lutsharel Geertruida gagal di RB Leipzig?

Dua tahun setelah kedatangannya, pemain yang kini berusia 26 tahun itu berada di jalur pembuangan. Musim perdananya berjalan lebih dari sekadar naik-turun. Memang, Geertruida mencatatkan 35 penampilan dan langsung merebut tempat inti, tetapi ia kehilangan posisi itu saat pergantian tahun dan bahkan sempat hanya duduk di bangku cadangan dalam beberapa pertandingan. Penurunan status itu bukan terutama disebabkan oleh kesalahan-kesalahan besar, melainkan lebih karena perbedaan pandangan. Lidah-lidah tajam bahkan akan menyebutnya sebagai penilaian yang sepenuhnya keliru dari pihak Leipzig.

Hanya dalam beberapa pekan sudah terlihat bahwa Geertruida sama sekali tidak cocok dengan sistem pelatih RB saat itu, Marco Rose. Gaya bermainnya, yakni bergerak dari posisi bek sayap kanan ke tengah, tidak diinginkan. Tuntutan untuk menjalankan tugas bertahan secara disiplin posisi di sisi luar lapangan tidak terpenuhi. Harapan bahwa kesulitan adaptasi itu akan hilang dengan sendirinya seiring waktu ternyata sia-sia. Setelah paruh pertama musim yang naik-turun, seluruh kredit awal yang ia miliki benar-benar habis.

Begitu parahnya, sehingga meski Rose berpisah dengan klub pada akhir musim, Geertruida juga tidak mendapat kesempatan kedua di bawah penerusnya, Ole Werner. Sebaliknya, Leipzig mengatur kesepakatan peminjaman yang cukup menenangkan dengan tim promosi Premier League yang ambisius, AFC Sunderland. Hasilnya pun positif. Di Inggris, Geertruida mencatatkan 30 penampilan dan cukup mampu meyakinkan.

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Namun, opsi pembelian yang disepakati senilai 20 juta euro—jumlah yang sama yang dua tahun sebelumnya mengalir ke kota pelabuhan Belanda itu—terlalu mahal bagi The Saints. Kemungkinan juga karena Geertruida tidak benar-benar berkembang menjadi pemain inti yang tak tergoyahkan. Meski demikian, ia tetap mendapatkan nominasi untuk Piala Dunia, sementara nama-nama besar seperti Jeremie Frimpong (FC Liverpool) atau Matthijs de Ligt (Manchester United) tidak dipertimbangkan oleh eks bondscoach Ronald Koeman. Di Leipzig, hal itu tentu sempat membuat mereka girang. Namun, kenaikan nilai pasar, seperti yang cukup sering terjadi setelah nominasi Piala Dunia, tidak terwujud. Sebab, Geertruida tidak mendapat satu menit bermain pun.

Beberapa pekan kemudian, sangat diragukan bahwa Leipzig akan lolos dengan kerugian minimal dan bisa mendapatkan kembali jutaan euro yang mereka keluarkan untuk Geertruida. Menurut laporan media yang selaras, memang ada minat dari Premier League dan Arab Saudi, tetapi negosiasi konkret disebut belum terjadi. Sebaliknya, peminjaman ulang justru semakin mungkin. PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam disebut menjadi pihak yang paling serius mengincar potensi kesepakatan tersebut.

Bagi Geertruida, itu akan menjadi kepulangan bukan hanya ke negara asalnya. Namun juga ke liga tempat ia konon bermain hingga menarik perhatian Bayern Munich dan pada akhirnya mengambil keputusan yang berdampak besar.

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