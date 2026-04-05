Keputusan bersejarah terkait pertandingan Paris Saint-Germain dan Liverpool di Liga Champions

Paris Saint-Germain bersiap menyambut Liverpool dalam laga yang dinanti-nantikan pada Rabu mendatang, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Liverpool lolos ke perempat final Liga Champions setelah meraih kemenangan telak atas tuan rumah Galatasaray (4-0) pada leg kedua babak 16 besar di Stadion Anfield, sehingga The Reds membalas kekalahan pada leg pertama (1-0) dan lolos dengan agregat 4-1.

Sedangkan Paris Saint-Germain lolos ke perempat final Liga Champions setelah menang telak atas Chelsea dengan skor 8-2 secara agregat.

Menurut surat kabar "L'Équipe", untuk pertama kalinya, pihak berwenang akan mengizinkan Paris Saint-Germain untuk menampung 5% dari suporter tim tamu, sesuai dengan ketentuan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Tahun lalu, 2.000 pendukung Liverpool hadir dalam pertandingan yang dimenangkan The Reds 1-0 di Stadion Parc des Princes pada 5 Maret, dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Pada Rabu malam, Stadion Parc des Princes akan mengalami perubahan: 2.376 pendukung Liverpool akan hadir, yang setara dengan 5% dari kapasitas stadion, sesuai dengan peraturan UEFA.

Pihak berwenang sebelumnya telah memberlakukan langkah pencegahan terhadap Paris Saint-Germain, yang membatasi kehadiran suporter tamu hingga 2.000 orang, atau setara dengan 4,2% dari kapasitas stadion, namun pertandingan mendatang akan melihat peningkatan persentase tersebut.

Situasi sebelumnya menempatkan klub Paris di bawah tekanan dari klub-klub pesaing, dan menyulitkan mereka untuk mendapatkan 5% tiket pertandingan tandang, yang terkadang digelar di stadion yang lebih besar dari stadion mereka sendiri.

Namun, polisi memberikan izin untuk menggelar pertandingan berikutnya dengan rasio baru tersebut, tanpa komitmen jangka panjang, dan hanya meminta pemasangan jaring pengaman di tribun penonton tim tamu.

