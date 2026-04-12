Keputusan bersejarah... Seorang wanita menjadi pelatih tim di Bundesliga

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah liga-liga besar Eropa, klub Union Berlin asal Jerman mengumumkan penunjukan Marie-Louise Eita sebagai pelatih sementara tim utama hingga akhir musim, menyusul pemecatan pelatih Stefan Baumgart dari jabatannya.

Langkah ini diambil setelah kekalahan terakhir tim dari Heidenheim dengan skor 3-1, kekalahan yang mempercepat kepergian Baumgart, di saat Union Berlin berada di peringkat kesebelas dengan 32 poin, di tengah upaya untuk memastikan tetap aman dari zona degradasi.

Ita, yang sebelumnya memimpin tim U-19 klub, bukanlah sosok asing di dunia sepak bola. Ia telah mencatatkan sejarah pada tahun 2024 ketika memimpin pertandingan Bundesliga secara sementara, sehingga menjadi wanita pertama yang memimpin tim dalam pertandingan resmi di kompetisi tersebut.

Menurut laporan yang dipublikasikan oleh jurnalis terkenal Fabrizio Romano, penunjukan Ita merupakan "keputusan bersejarah" yang mencerminkan perubahan bertahap dalam pola pikir sepak bola Eropa, serta membuka pintu bagi lebih banyak peluang bagi pelatih wanita di sepak bola pria.

Ita dijadwalkan akan melatih tim wanita Union Berlin mulai musim depan, yang menjadikan fase ini sebagai ujian nyata atas kemampuannya di level tertinggi.

