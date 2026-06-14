Keputusan bersama para bintang Portugal untuk menghormati Jota di Piala Dunia

Timnas Portugal memutuskan untuk mengenakan gelang khusus dalam semua pertandingannya selama Piala Dunia 2026, sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang striker almarhum Diogo Jota.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro secara langsung menyerahkan gelang tersebut kepada rombongan tim nasional dalam sebuah pertemuan motivasi dengan para pemain sebelum dimulainya kompetisi.

Sementara itu, gelandang Vitinha menegaskan bahwa ruang ganti tim nasional menyambut hadiah ini dengan penuh haru, di mana para pemain secara langsung dan bulat memutuskan untuk mengenakannya sepanjang kompetisi Piala Dunia.

Penghormatan ini bertujuan untuk merayakan karier penyerang almarhum yang telah memainkan 49 pertandingan resmi bersama timnas Portugal dan mencetak 14 gol, sebelum ia meninggal dunia tahun lalu akibat kecelakaan lalu lintas yang tragis di Spanyol.

Kehilangan mendadak sang pemain meninggalkan jejak yang mendalam di hati para pemain, sehingga kenangan ini menjadi sumber motivasi tambahan bagi tim yang berupaya menghormatinya dengan cara terbaik.

Timnas Portugal akan memulai perjalanan mereka di putaran final Piala Dunia dengan menghadapi timnas Republik Demokratik Kongo pada babak pertama, di mana para pemain akan mengenakan simbol yang mencerminkan persatuan dan kesetiaan ini di pergelangan tangan mereka, menandai dimulainya perjalanan salah satu tim terkuat yang diunggulkan untuk merebut gelar juara dunia.