Menurut keterangan tersebut, Bayern dan kepala departemen pemandu bakat mereka telah sepakat "melalui pembicaraan yang dilandasi rasa saling percaya dan atas kesepakatan bersama" untuk mengakhiri hubungan kerja per 31 Januari 2027. Kontrak pria berusia 37 tahun itu semula berlaku hingga musim panas 2027.

Schmadtke mulai memimpin departemen pemandu bakat untuk tim utama dan pemain muda FC Bayern Campus sebagai kepala departemen pada Oktober 2024.

Putra mantan kiper dan manajer Bundesliga, Jörg Schmadtke, itu dikenal di München sebagai orang kepercayaan anggota dewan direksi bidang olahraga, Max Eberl. Keduanya pernah bekerja bersama di Borussia Mönchengladbach.

Perpisahan dengan Schmadtke sama sekali bukan kejutan. Ia sempat mendapat kritik dari internal karena gaya kepemimpinannya.

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Siapa yang bisa menggantikan Nils Schmadtke sebagai kepala pemandu bakat Bayern?

"Nils Schmadtke telah memberikan dukungan yang sangat besar dalam bidang pemanduan bakat dan perencanaan skuad profesional selama dua tahun terakhir," kata Eberl, seperti dikutip di situs FC Bayern. "Sebagai kepala departemen pemandu bakat, ia membentuk departemen itu dengan banyak gagasan baru. Saya ingin berterima kasih kepadanya atas pekerjaannya yang sangat baik dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya."

Schmadtke mengatakan bahwa bekerja di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu merupakan "tugas yang istimewa dan sebuah kehormatan besar": "Saya bangga dengan cara kami menata ulang pemanduan bakat selama dua tahun terakhir, baik untuk tim utama maupun para talenta di Campus."

Tugas mencari pengganti Schmadtke kini berada di tangan direktur olahraga Christoph Freund dan kepala Campus Jochen Sauer, yang bertanggung jawab atas pembinaan pemain muda di FC Bayern.

Nama Christopher Vivell kembali disebut-sebut di lingkungan FCB. Pria berusia 39 tahun itu merupakan kepala pemandu bakat Manchester United dan kenalan baik Freund, yang pernah bekerja bersamanya di Red Bull Salzburg.