Keputusan berani: Tuchel ledakkan kejutan besar dalam skuad Inggris

Pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, tidak ragu mengambil keputusan berani yang berpotensi memicu badai kontroversi di belantika sepakbola Inggris, setelah ia mengumumkan daftar skuat timnas Inggris untuk menghadapi dua laga melawan Kroasia dan Spanyol, yang menyaksikan absennya sejumlah nama mentereng yang biasanya masuk dalam perhitungan Three Lions.

Pelatih Inggris itu mengejutkan publik dengan mencoret Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo, dan Nico O'Reilly karena alasan teknis dan taktis, dalam langkah yang mencerminkan keinginannya untuk menata ulang skuat dan melanjutkan proyeknya, meski harus membayar harga dengan melepas beberapa bintang paling menonjol sepakbola Inggris.

Pencoretan Cole Palmer, bintang Chelsea, menjadi salah satu kejutan terbesar dalam pilihan Tuchel, setelah pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk tidak menggunakan jasanya selama periode jeda internasional mendatang, selain itu Phil Foden, Kobbie Mainoo, dan Nico O'Reilly juga absen dari daftar.

Sebaliknya, pilihan Tuchel membawa kabar gembira bagi sejumlah talenta muda, setelah ia untuk pertama kalinya memanggil Josh King, gelandang Fulham, dan Jobe Bellingham, bintang Borussia Dortmund sekaligus adik kandung Jude Bellingham, yang juga akan hadir dalam daftar.

Skuat ini mencakup sejumlah bintang paling menonjol timnas, dipimpin oleh Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane, dan Trent Alexander-Arnold, di samping nama-nama lain seperti Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton, dan Rio Ngumoha, dalam rangka upaya Tuchel memberikan kesempatan kepada elemen-elemen baru dan meningkatkan persaingan antarposisi.

Pilihan-pilihan ini muncul di tengah absennya sejumlah pemain penting yang menerpa barisan timnas Inggris, terutama Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento, dan Alex Scott, yang memberikan kesempatan kepada beberapa wajah baru untuk tampil mengenakan kostum timnas senior.

Di antara pencoretan nama-nama sebesar Palmer dan Foden, serta pemanggilan talenta muda yang sebelumnya belum pernah mendapat kesempatan membela timnas senior, tampaknya Tuchel tidak memperlakukan daftar Inggris dengan logika nama-nama besar, melainkan sesuai visi teknisnya dan tuntutan fase mendatang.

Daftar lengkap timnas Inggris

- Penjaga gawang: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United).

- Lini belakang: Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Jed Spence (Inter), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal).

- Lini tengah: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).

- Lini depan: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).