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Jose Mourinho terus membuktikan kemampuannya membaca jalannya pertandingan dan memengaruhi hasilnya lewat intervensi taktik serta pergantian pemain yang berani. Pelatih asal Portugal itu membawa Real Madrid meraih 10 kemenangan beruntun, empat di antaranya diraih setelah bangkit dari ketertinggalan berkat keputusan-keputusan krusial yang ia ambil di tengah laga.

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Menurut laporan surat kabar Spanyol AS, Mourinho selalu berusaha menjauhkan sorotan dari dirinya setiap kali menerima pujian atas caranya mengelola pertandingan. Ia kerap menjawab, "Merekalah yang patut dipuji," dan setelah setiap kemenangan comeback ia menegaskan, "Pujian itu milik mereka."

Meski demikian, intervensi taktiknya telah menjadi ciri khas Real Madrid edisi kedua di bawah kepemimpinannya, setelah berperan besar dalam rentetan kemenangan beruntun tersebut.

Empat kemenangan atas Roma, AEK, Celta Vigo, dan Eindhoven diraih setelah Real Madrid berhasil membalikkan ketertinggalan. Setiap comeback itu membawa tanda tangan jelas Mourinho, yang tidak sekadar melakukan pergantian konvensional, tetapi juga menunjukkan kemampuan membaca kebutuhan timnya dan bertindak pada saat yang tepat.

Sentuhan pelatih asal Portugal itu tidak hanya terlihat dalam laga-laga comeback. Keputusan lain juga turut menyumbang poin, di antaranya pergantian Camavinga pada menit-menit akhir El Clasico, serta caranya mengatur menit bermain Espí, yang terlihat dalam laga melawan Espanyol dan Elche.

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Momen-momen ini memperlihatkan ketajaman Mourinho dalam membaca jalannya pertandingan dan kecepatannya merespons perubahan yang terjadi, ditambah kesiapannya mengambil keputusan berani tanpa ragu, bahkan ketika keputusan tersebut mengandung risiko taktis.

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Usai babak kedua yang impresif melawan Eindhoven, sang pelatih asal Portugal mengakui bahwa timnya masih perlu berkembang. "Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki," ujarnya, sebelum menambahkan, "Akan selalu ada hal-hal yang perlu diperbaiki jika kami memainkan babak pertama seperti ini." Pernyataan itu menunjukkan fokusnya pada kekurangan tim alih-alih sekadar memuji penampilan anak asuhnya.

Ketika ditanya tentang penyebab perubahan performa Real Madrid dalam laga tersebut, Mourinho menyebut keputusan memainkan Bernardo Silva dan Arda Guler sebagai kuncinya. "Itu terjadi karena kami bermain dengan Bernardo dan Arda. Yang diketahui kedua pemain ini hanyalah bermain sepak bola. Mereka bukan pemain bertahan atau pemain yang terpaku pada posisi tertentu, tetapi kami memberikan dinamika yang berbeda pada pertandingan," jelasnya.

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Melawan Eindhoven, Mourinho mengambil keputusan berani dengan menarik keluar Tchouameni dan mengandalkan duet Arda Guler dan Bernardo Silva di lini tengah. Langkah itu memberi tim opsi serangan tambahan, tetapi di sisi lain membuka ruang lebih besar yang bisa dimanfaatkan lawan di lini pertahanan.

Namun, pelatih asal Portugal itu tidak membiarkan timnya terbuka begitu saja. Ia melakukan pergantian ganda di jantung pertahanan dengan memasukkan Huijsen dan Konate menggantikan Militao dan Rudiger, karena duet pertama tersebut saat ini menunjukkan kepercayaan diri lebih tinggi dan kemampuan lebih baik dalam duel satu lawan satu.

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Penyesuaian di lini belakang ini membantu Mourinho menaikkan garis pressing dan memperpendek jarak antarlini, sehingga pergerakan Real Madrid menjadi lebih solid, sebelum masuknya Jude Bellingham melengkapi perubahan yang dibutuhkan dalam permainan tim.

Comeback Berstempel Mourinho

Dalam laga melawan Roma, kemampuan Mourinho mengubah arah pertandingan terlihat jelas. Saat Real Madrid tertinggal 3-1, sang pelatih asal Portugal mulai melakukan intervensi pada menit ke-59 dengan memasukkan Endrick menggantikan Vinicius dan Arda Guler menggantikan Dumfries.

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Pergantian tersebut tidak hanya bertujuan menghidupkan lini serang. Mourinho juga memindahkan Valverde ke posisi bek sayap, memasang Guler bersama Tchouameni di lini tengah, serta menggeser Diomande ke sisi kiri dan menempatkan Endrick di sisi kanan.

Setelah itu, ia melakukan gelombang kedua pergantian yang menjadi titik balik terpenting dalam laga tersebut, yakni memasukkan Bernardo Silva menggantikan Tchouameni, Carreras menggantikan Cucurella, dan Carlos Espí menggantikan Diomande.

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Langkah-langkah itu langsung membuahkan hasil. Real Madrid mencetak tiga gol hanya dalam tujuh menit melalui Espí, Endrick, dan Rudiger, sehingga tim mampu membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan berkat serangkaian keputusan taktik yang beruntun.

Skenario serupa terulang saat menghadapi AEK. Real Madrid tertinggal 2-1 hingga menit ke-75, lalu Mourinho memutuskan memasukkan Endrick, Valverde, dan Carreras, sebelum menurunkan Brahim Diaz dan Carlos Espí. Pergantian-pergantian tersebut akhirnya membuat timnya unggul dan membalikkan skor.

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Sementara itu, melawan Celta Vigo, Mourinho kembali melakukan serangkaian pergantian yang turut menentukan hasil pertandingan. Pada menit ke-57, ia memasukkan Valverde, Cucurella, dan Vinicius menggantikan Bernardo Silva, Carreras, dan Trent.

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan intervensinya dengan memasukkan Endrick menggantikan Diomande pada menit ke-71, kemudian menurunkan Espí menggantikan Camavinga pada menit yang sama, demi terus mencari solusi yang memberi timnya keunggulan.

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Dengan demikian, pergantian pemain yang dilakukan Mourinho bukan lagi sekadar perubahan susunan pemain, melainkan telah menjadi faktor yang memengaruhi hasil Real Madrid. Pelatih asal Portugal itu membuktikan kemampuannya mengubah arah pertandingan setiap kali timnya membutuhkan intervensi yang menentukan. Seperti yang dirangkum laporan tersebut, ketika Mourinho memainkan kartunya, langkah itu pasti membuahkan hasil.