Ketika Tottenham mengalami awal musim yang sangat sulit, dan sang pelatih Italia sejak beberapa pekan menegaskan perlunya peningkatan kebugaran fisik timnya, direktur teknik asal Italia itu mengambil keputusan yang tampak aneh pada pandangan pertama, di tengah kemarahan besar para pendukung klub London tersebut yang mulai kembali dilanda kekhawatiran soal masa depan tim yang musim lalu lolos dari degradasi.

Para pemain yang tetap tinggal di London selama jeda internasional akan mendapatkan libur selama satu pekan penuh. Keputusan ini datang setelah kekalahan 3-2 dari Aston Villa, sebuah hasil yang membuat klub London itu tertahan di dasar klasemen tanpa satu kemenangan pun di Liga Primer Inggris hingga saat ini.

Namun, setelah pertandingan tersebut, De Zerbi secara khusus menekankan perlunya bekerja lebih keras dengan para pemain yang tidak akan bergabung dengan tim nasional mereka.

Sang pelatih secara khusus menyebutkan James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo, dan Marcus Senesi, karena menilai bahwa kebugaran fisik mereka masih perlu ditingkatkan.

Solanke, secara khusus, menjadi contoh paling menonjol dari pemain yang perlu memulihkan lebih banyak ritme dan kekuatan.

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Situs Foot Mercato mengutip surat kabar Telegraph, bahwa persoalannya tidak seperti yang tampak, karena sang pelatih mengambil keputusan memberikan libur satu pekan kepada para pemain sebelum kekalahan dari Aston Villa, sebuah langkah yang lazim dilakukan para ahli kebugaran fisik menjelang periode jeda internasional yang panjang hingga tiga pekan.

Perlu dicatat bahwa Tottenham tidak merencanakan pemusatan latihan apa pun di luar negeri maupun laga uji coba tertutup. Para pemain yang tidak terpilih untuk tim nasional akan kembali ke pusat latihan Tottenham pada pekan berikutnya untuk melanjutkan sesi latihan.

Situs itu mengomentari: "Meski begitu, waktu pengambilan keputusan ini membuatnya sulit dipahami oleh para pendukung. Sebab, sementara Roberto De Zerbi menyatakan bahwa ia telah menetapkan kebugaran fisik sebagai salah satu masalah timnya, para pemain yang bersangkutan pada akhirnya akan menikmati tambahan hari istirahat selama periode ini. Masih harus dilihat apakah pilihan ini akan membuahkan hasil."

Situs itu menutup: "Jawabannya akan menjadi jelas saat pertandingan dimulai kembali dengan laga puncak melawan Manchester United pada 10 Oktober mendatang, yang menjadi ujian pertama bagi strategi ini."