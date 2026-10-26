"Keputusan Ambigu Tanpa Regulasi": Pakar Hukum Serang AFC dan Buka Berkas "Ketidakadilan" terhadap Klub-Klub Saudi

Reaksi masih terus bermunculan setelah keputusan Konfederasi Sepakbola Asia menunda pertandingan Al Nassr Arab Saudi melawan Al Wasl Uni Emirat Arab, dalam Liga Champions Asia Elite.

Al Nassr sedianya dijadwalkan menjamu Al Wasl hari Senin ini, namun konfederasi benua mengumumkan penundaan laga tersebut, dengan menyebutkan bahwa jadwal baru dan waktu dimulainya pertandingan akan diumumkan pada waktu yang tepat tanpa menetapkan jadwal lain apa pun.

Dari pihaknya, Dr. Ayman Al Rifai, penasihat hukum dan mantan ketua komite disiplin dan etika di Federasi Sepakbola Arab Saudi, menegaskan bahwa keputusan AFC tidak didasarkan pada regulasi atau ketentuan hukum apa pun dan datang secara umum serta tidak jelas.

Al Rifai mengatakan dalam pernyataan khusus kepada surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi: "Pertama, keputusan yang dikeluarkan AFC tidak didasarkan pada regulasi atau ketentuan hukum apa pun, melainkan datang secara umum dan tidak jelas. Kedua, semua kondisi mendukung untuk menyelenggarakan pertandingan dari segala sisi dan tidak ada yang menghalangi untuk memainkannya."

Pertandingan berikutnya ALN AFC Champions League Elite 14.15 ALW

Ia melanjutkan: "Ketiga, tidak dimainkannya pertandingan atau mundurnya sebuah tim darinya harus berada dalam kerangka regulasi yang mengatur turnamen, dan tidak ada ketentuan yang mendukung sikap klub Al Wasl untuk mengundurkan diri, dan yang lebih parah lagi adalah persetujuan AFC atas penundaan tanpa memberitahukan tim lain serta membahas dengan pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertandingan dan atas kondisi saat ini, terlebih lagi pekan lalu telah berlangsung satu giornata Liga Roshn di samping kembalinya aktivitas penerbangan ke kondisi normalnya."

Mantan ketua komite disiplin dan etika itu menambahkan: "Sikap Al Nassr sebagian besar sah secara hukum, terlebih lagi Federasi Arab Saudi telah menunjukkan kesiapan penuh untuk mendukung dan menyediakan segala hal yang membuktikan kebenaran sikap klub, namun sayangnya sikap AFC terhadap klub-klub Arab Saudi dikenal negatif dan tidak adil. Kita telah menyaksikan bagaimana klub Al Nassr dizalimi dalam perkaranya yang terakhir dengan Persepolis, demikian pula Al Hilal dalam masalah pelengkapan daftar pemain."

Ia melanjutkan: "Semua hal ini tidak diperhitungkan oleh AFC, mulai dari memberikan hak kepada klub Al Nassr untuk membuktikan tidak sahnya keikutsertaan pemain Persepolis, serta menunda pertandingan Al Hilal agar dapat melengkapi daftar pemainnya dan mempertimbangkan keadaan kahar serta kondisi di sekitarnya."