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Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Keputusan ada di tangan manajemen": Inzaghi buka peluang kepulangan Cancelo ke Barcelona

Transfers
S. Inzaghi
Al Hilal
Saudi Pro League
J. Cancelo
Italia
Portugal

Bintang Portugal itu menekan..

Satu kata dari Simone Inzaghi sudah cukup untuk menyulut bursa transfer di Barcelona, setelah pelatih Al Hilal itu menegaskan bahwa masa depan Joao Cancelo bukan lagi keputusan teknis, melainkan kini berada di tangan manajemen klub Saudi tersebut.

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Pernyataan pelatih asal Italia itu muncul beberapa jam sebelum laga pembuka Al Hilal di liga melawan Al Faisaly, yang menyaksikan dicoretnya bek asal Portugal tersebut dari skuad, sebuah langkah yang menegaskan keluarnya ia dari rencana Inzaghi untuk awal musim.

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Al-Raed crest
Al-Raed
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Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Inzaghi mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Sport": "Cancelo terus berlatih secara reguler bersama tim, adapun masa depannya dan bertahan atau tidaknya, itu adalah urusan yang menjadi wewenang dewan direksi."

Pernyataan yang dianggap Barcelona sebagai sinyal jelas untuk melanjutkan negosiasi memulangkannya, di mana pelatih Hansi Flick menempatkannya di puncak prioritasnya untuk memperkuat posisi bek karena kemampuannya bermain di kedua sisi, kanan dan kiri.

Di sisi lain, Cancelo tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Camp Nou, dan hal itu tampak jelas melalui akun "Instagram"-nya, di mana ia mengunggah pada hari Jumat lalu sebuah foto baru yang berkaitan dengan Barcelona melalui fitur Story, dalam isyarat terbuka keduanya sejak akhir musim lalu.

Ganjalan: 15 juta euro

Meski ada kedekatan awal antara kedua klub seputar kesepakatan senilai 10 juta euro, sumber-sumber Saudi mengungkapkan bahwa Al Hilal menaikkan tuntutannya menjadi 15 juta euro untuk mengizinkan kepergian pemain berusia 32 tahun itu.

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Hal itulah yang menyebabkan negosiasi mendingin, di mana Barcelona menolak membayar jumlah yang berlebihan, sementara Al Hilal berpegang pada pendiriannya sambil menunggu ditemukannya pengganti yang tepat sebelum melepas bintang asal Portugalnya itu.

Kini bola berada di lapangan direktur olahraga Deco, yang dituntut menemukan formula yang menurunkan nilai kesepakatan dan memastikan kepulangan Cancelo yang dinanti Flick.

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