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Endrick mengungkapkan ambisi jangka panjangnya di Real Madrid, tetapi mengakui bahwa masa depan terdekatnya berada di tangan pelatih Jose Mourinho. Pemain muda Brasil itu menegaskan komitmennya kepada klub raksasa Spanyol tersebut di tengah rumor transfer ke AC Milan yang kian menguat.

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Mourinho pegang kunci masa depan Endrick

Endrick akhirnya angkat bicara soal ketidakpastian masa depannya di klub. Ia menegaskan bahwa impian terbesarnya adalah menghabiskan seluruh kariernya di Santiago Bernabeu, meski kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. Penyerang muda itu berbicara seusai Brasil menang telak 7-0 atas Singapura dalam laga persahabatan pada Selasa. Ia memanfaatkan sorotan pertandingan internasional itu untuk membahas secara terbuka perjuangannya mendapatkan waktu bermain di bawah pelatih asal Portugal, Mourinho .

Alih-alih mengungkapkan frustrasi, pemain muda Brasil itu menyerahkan keputusan mengenai peluangnya masuk susunan pemain inti kepada sang pelatih. "Keputusan ada di tangan Mourinho," kata Endrick, seperti dikutip ESPN Brazil, ketika ditanya apakah ia berharap mendapat peran yang lebih besar di ibu kota Spanyol ke depannya.

Endrick ingin habiskan karier di Real Madrid

Endrick berada di tengah rumor transfer yang kian santer, dengan kabar mengenai kemungkinan peminjaman yang mengejutkan ke Milan semakin menguat menjelang bursa transfer mendatang. Meski pemain muda Brasil itu secara terbuka menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Real Madrid, pengakuannya baru-baru ini bahwa pelatihlah yang pada akhirnya menentukan nasibnya memicu perdebatan baru. Di tengah rumor seputar klub Serie A itu, penyerang remaja tersebut segera menegaskan kembali pengabdiannya sepenuhnya kepada juara bertahan Eropa.

Menepis anggapan bahwa ia tidak puas, Endrick menegaskan komitmen jangka panjangnya: "Saya selalu siap membantu Real Madrid, yang merupakan klub terbesar di dunia. Saya berharap bisa menghabiskan hidup saya di sana untuk membantu Real dan rekan-rekan setim saya."

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Bangkit bersama Brasil

Pemain muda itu menjadi salah satu sorotan dalam penampilan dominan Brasil melawan Singapura . Ia mencetak satu dari tujuh gol ketika Brasil berupaya bangkit dari hasil mengecewakan sebelumnya pada jeda internasional ini. Kemenangan tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri yang dibutuhkan setelah kekalahan dari Jepang, sekaligus memastikan Brasil menutup tahun kalender dengan hasil positif di bawah arahan Carlo Ancelotti.

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"Itu pertandingan yang bagus. Kami tahu pertandingan seperti apa yang akan kami hadapi dan sangat penting bagi kami untuk menutup tahun ini. Kami mampu menerapkan apa yang telah kami latih, dan sekarang tinggal melanjutkannya," jelas Endrick.

Menatap jadwal 2027

Setelah jeda internasional terakhir pada 2026 berakhir, Brasil tidak akan kembali bertanding selama beberapa bulan. Tim asuhan Ancelotti dijadwalkan menghadapi serangkaian pertandingan berat ketika kalender internasional kembali bergulir pada Maret 2027. Endrick menekankan pentingnya menjaga kebugaran dan performa selama jeda agar tim siap menghadapi lawan-lawan kuat yang menanti tahun depan.

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"Pada Maret (2027), akan ada pertandingan-pertandingan sulit dan kami harus siap. Kepulangan ini ada sisi baik dan buruknya. Kami pulang, tetapi kami tidak akan kembali ke tim nasional dalam sebulan. Namun, kami harus mempersiapkan diri dengan baik," pungkas sang penyerang.