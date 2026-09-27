Frenkie de Jong semakin dekat untuk kembali menjalani latihan bersama tim Barcelona, di mana ia diperkirakan mulai berlatih dengan para pemain non-internasional pada 5 Oktober, sebelum bergabung dengan kelompok yang berisi para pemain internasional pada 8 Oktober.

Dengan jadwal padat yang menanti Barcelona dan tim asuhan Hansi Flick, yang memulai musim dengan kecepatan penuh, De Jong harus memulihkan ritme kompetitifnya serta memperoleh kekuatan fisik yang diperlukan, sebelum sang pelatih memberinya lampu hijau untuk kembali bermain.

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Pemain internasional Belanda berusia 29 tahun itu memasuki tahap akhir dari perawatan konservatif, yang ia pilih untuk menangani robekan ligamen kolateral medial di lutut kanannya, cedera yang ia alami saat Piala Dunia.

Namun, kembalinya ia ke latihan bersama rekan-rekannya, seminggu dari sekarang, tidak berarti keikutsertaannya dalam pertandingan sudah semakin dekat, justru sebaliknya yang diperkirakan, karena wajar jika ia membutuhkan dua atau tiga pekan tambahan untuk persiapan, sebelum Flick menilai bahwa waktunya sudah tepat untuk kembali, dengan syarat tidak muncul rasa nyeri apa pun atau terjadi cedera kambuhan.

Selain itu, rangkaian pertandingan penting yang dihadapi Barcelona tidak menyisakan banyak ruang bagi De Jong untuk berlatih dalam waktu lama bersama rekan-rekannya dengan intensitas tinggi, yang bisa memengaruhi waktu kembalinya, menurut surat kabar "Mundo Deportivo" asal Catalunya.

Sikapnya soal El Clasico

Sudah masuk akal jika De Jong melanjutkan latihan secara terpisah di Barcelona, sebelum mulai berlatih bersama rekan-rekannya pada Kamis 15 Oktober, setelah tim kembali dari laga melawan Galatasaray di Istanbul, dalam ajang Liga Champions Eropa.

Barca akan menjalani El Clasico pertama musim ini melawan Real Madrid pada Minggu 25 Oktober. Tim pelatih klub Catalunya itu menilai bahwa keikutsertaan De Jong sebelum menghadapi Los Blancos tampaknya sulit, sementara ada kemungkinan namanya dimasukkan ke dalam daftar pertandingan, tetapi keikutsertaannya secara nyata tetap belum jelas, kecuali jika cedera salah satu pemain memaksa sang pelatih untuk menggunakannya, menurut "Mundo Deportivo".

Laga melawan Alaves, pada 1 November, tampak sebagai waktu yang lebih realistis untuk kembalinya De Jong ke pertandingan, karena ada jeda satu pekan penuh antara laga tersebut dan pertandingan melawan Real Madrid, tanpa adanya pertandingan lain selama periode itu, yang memberi pemain Belanda tersebut kesempatan untuk berlatih setiap hari bersama rekan-rekannya, tanpa perjalanan atau sesi pemulihan yang bisa memutus ritmenya.



