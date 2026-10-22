Mantan pelatih timnas Jerman itu disebut-sebut sebagai pengganti Carrick setelah Red Devils dihajar 1-4 oleh tim kejutan Italia, Como 1907, di Liga Champions. Media Inggris ternama Telegraph termasuk yang melaporkan bahwa kemungkinan itu tengah dipertimbangkan di Manchester.

Nagelsmann belum melatih klub sejak kegagalan telaknya bersama timnas Jerman di Piala Dunia pada musim panas. Setelah sukses di Piala Eropa yang digelar di kandang sendiri sekitar dua tahun lalu, pria berusia 39 tahun itu gagal memenuhi ekspektasi tinggi di Piala Dunia tahun ini. Bahkan, timnas Jerman tersingkir secara memalukan di babak 32 besar oleh tim nonunggulan Paraguay lewat adu penalti.

Tak lama setelah pemecatannya, spekulasi mengenai kembalinya Nagelsmann ke sepakbola klub sudah beredar. Ia pernah meraih kesuksesan besar bersama FC Bayern Munich, Leipzig, dan TSG Hoffenheim. Beberapa pekan lalu, muncul rumor bahwa ia akan kembali ke klub asal Sachsen itu untuk menggantikan Martin Demichelis yang posisinya tengah goyah. Namun, Roger Schmidt, yang justru menjadi penerus Jürgen Klopp, segera meredam rumor tersebut.

Schmidt, yang menjadi Head of Global Soccer baru di lingkungan Red Bull setelah Klopp menjabat sebagai pelatih timnas Jerman, menegaskan: "Itu hal yang sangat biasa dalam sepakbola saat ini. Jika kalah dalam satu atau dua pertandingan, kita harus terus menghadapi isu-isu seperti itu. Kami masih sangat jauh dari kemungkinan tersebut." Demichelis setidaknya untuk sementara memulihkan posisinya lewat kemenangan telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt. Sementara itu, pintu baru tampaknya kini terbuka bagi Nagelsmann di ManUnited.

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Manchester United Terpuruk: "Jenis Penampilan yang Membuat Pelatih Kehilangan Pekerjaan"

Sejak kepergiannya yang cukup mengejutkan dari FC Bayern pada Maret 2023, spekulasi mengenai kemungkinan Nagelsmann melatih di Liga Primer terus bermunculan. Kekalahan di tepi Danau Como kemungkinan menjadi pukulan terakhir bagi Carrick. Guardian menyebutnya sebagai "kekalahan yang memalukan". The Telegraph menulis bahwa itu adalah "jenis penampilan yang membuat pelatih kehilangan pekerjaan". Klub yang telah 20 kali menjuarai Liga Inggris dan tiga kali menjuarai Liga Champions itu, serta tidak meraih kemenangan dalam tujuh laga kompetitif terakhir, tampak "rusak secara mendasar".

Penampilan mengecewakan di Lombardia itu bahkan membuat kapten Bruno Fernandes secara terbuka mengkritik taktik pelatihnya setelah pertandingan. Pelatih Como, Cesc Fabregas, juga mengisyaratkan bahwa ia menyelamatkan ManUnited dari kekalahan yang lebih telak.

"Mungkin saya menyesali sepuluh menit terakhir, ketika saya yang meminta tim menurunkan tempo karena masih ada pertandingan berikutnya dan mungkin kami masih bisa meraih sesuatu lagi saat unggul 4-0," kata pelatih asal Spanyol itu. Ia menambahkan: "Saya meminta Tassos Douvikas untuk tidak berlari lagi, tetapi tetap berada di tengah, dan mungkin justru itulah yang saya sesali." Mantan gelandang kelas dunia itu mengatakan bahwa dirinya "selalu mendesak tim untuk terus berusaha sampai akhir, dan gol yang kami kebobolan itu membuat saya merasa tidak enak. Itu terjadi karena kami menurunkan intensitas dan mengurangi pertahanan, tetapi itu kesalahan saya dan akan saya jadikan pelajaran."

Carrick sendiri lebih menahan diri setelah peluit akhir. "Masih banyak yang harus dilakukan sebelum pertandingan berikutnya, dan kami harus mempersiapkan tim untuk itu," katanya menjelang laga liga melawan AFC Bournemouth pada Minggu. "Sebab, malam ini merupakan malam yang sulit bagi semua orang."

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Manchester United: Pergantian Pelatih yang Mengkhawatirkan

Setelah tujuh pertandingan dengan tujuh poin, ManUnited berada di posisi ke-13 yang mengecewakan. Peluang tampil di kompetisi internasional perlahan menjauh. Di Liga Champions, mereka setidaknya meraih satu kemenangan dari tiga pertandingan, sehingga Red Devils saat ini masih berada di jalur menuju babak play-off.

Namun, perolehan yang minim itu jelas tidak memenuhi tuntutan tinggi klub. Hal itu terutama terlihat dari banyaknya pergantian pelatih yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013, sudah ada delapan pelatih berbeda di pinggir lapangan Old Trafford, tidak termasuk pelatih sementara. Di antaranya nama-nama besar seperti Louis dann Gaal, Jose Mourinho, dan Ralf Rangnick.