Seperti dilaporkan Sactown Sport, General Manager Scott Perry disebut sedang berada di Florida untuk menyaksikan workout Simmons. Dengan demikian, GM tersebut ingin memeriksa apakah mantan tiga kali All-Star itu bisa menjadi opsi serius untuk mendukung rookie Darius Acuff Jr. di posisi point guard.

Acuff Jr. diharapkan ke depannya menjadi wajah dari awal baru di Sacramento. Kings, yang menutup musim lalu dengan hanya 22 kemenangan dan 60 kekalahan, memilih pemain 19 tahun itu di urutan ketujuh pada draft tahun ini.

Simmons menjalani pertandingan NBA terakhirnya sejauh ini pada April 2025 untuk Los Angeles Clippers. Ia melewatkan seluruh musim lalu agar, menurut salah satu pelatihnya, bisa kembali bugar dan pulih sepenuhnya dari banyak cedera sepanjang karier NBA-nya. Namun saat ini, menurut NBA insider Jake Fischer, tidak ada tim yang siap menawarkan kontrak terjamin kepada Simmons. Meski begitu, kepulangan ke NBA tetap tidak tertutup. Denver Nuggets, misalnya, juga hanya menawarkan kontrak non-terjamin untuk training camp kepada Lonnie Walker IV.

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Ben Simmons mengalami kemerosotan tajam di NBA: Dari All-Star menjadi pengembara

Simmons yang kini berusia 30 tahun mengalami kemerosotan yang nyaris tak tertandingi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah enam tahun yang sebagian besar sukses bersama Philadelphia 76ers, ketika ia terpilih sebagai Rookie of the Year, tiga kali All-Star, dua kali masuk All-Defensive Team, dan sekali masuk All-NBA Third Team, bintangnya mulai meredup secara perlahan namun terus-menerus.

Di Brooklyn Nets, ia terus diganggu cedera, sehingga bahkan sudah muncul spekulasi soal pensiun dini. Pada Februari 2025, ia menjadi free agent setelah buyout dan kemudian bergabung dengan Clippers. Setelah berakhirnya kiprahnya di L.A. hanya beberapa bulan kemudian, ia setidaknya mencuri perhatian positif sebagai pemancing profesional selama "masa sabatikalnya". Pada Mei, ia bersama timnya menjuarai Walker's Cay Open Cup dari Sport Fishing Championship.

Pada pertengahan Agustus, NBA insider Marc Spears juga sudah melaporkan bahwa beberapa tim telah menyatakan minat untuk merekrut pemilik status first overall pick Draft 2016 itu dengan veteran minimum. Secara spesifik, Spears menyebut satu tim dari Wilayah Barat, yang cocok dengan Kings.

Simmons sendiri beberapa pekan lalu sudah memberi isyarat bahwa ia menargetkan comeback ke panggung basket profesional, dengan membagikan unggahan Instagram yang misterius. "Saya tidak akan mengubah ceritanya. Puncak, titik rendah, rasa sakit, waktu, pelajaran. Saya menerima semuanya. Setiap bab telah membangun sesuatu dalam diri saya yang tidak akan bisa saya bangun dengan cara lain. Bersyukur atas jalan yang telah saya tempuh. Bangga dengan posisi saya sekarang. Siap untuk apa pun yang masih akan datang," tulisnya pada sebuah foto yang memperlihatkan dirinya dalam pose selebrasi saat latihan.