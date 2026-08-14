Menurut laporan Sportske Novosti, SCP dikabarkan akan membayar sekitar tiga juta euro sebagai biaya transfer untuk pemain sayap kiri berusia 22 tahun milik Dinamo Zagreb itu. Kepergian Vidovic yang kian dekat cukup disambut dengan kejutan di Kroasia, mengingat ia baru bergabung dengan sang juara rekor pada musim panas lalu dan menandatangani kontrak hingga 2029.

Vidovic disebut secara tegas telah meminta untuk pindah, demikian bunyi laporan tersebut. Untuk laga liga pada Jumat malam, ia juga sudah tidak lagi masuk dalam skuad Dinamo.

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Vidovic memimpikan terobosan di Bayern

Vidovic lahir di Augsburg dan sudah pindah dari FCA ke FC Bayern saat berusia 12 tahun, di mana ia lama dianggap sebagai talenta besar. Di bawah mantan pelatih Julian Nagelsmann, ia kemudian sempat mencicipi tim profesional dan melakukan debut di Bundesliga.

Kemudian menyusul masa peminjaman yang kurang spektakuler ke Vitesse Arnheim (2022/23) dan masa peminjaman yang menjanjikan ke Dinamo setahun kemudian, yang ia ceritakan kepada SPOX dalam wawancara eksklusif.

Namun, sejauh ini mimpi untuk benar-benar menembus tim utama Bayern belum terwujud. Setelah peminjaman lain, kali ini di Bundesliga bersama FSV Mainz 05, pada musim panas 2025 ia kembali ke Zagreb secara permanen dengan nilai 1,2 juta euro, tempat Vidovic berkembang pesat.