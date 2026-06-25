Rayan Boulahrouz akan melanjutkan kariernya bersama Helmond Sport, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer Mounir Boualin. Keponakan dari Khalid, yang telah 35 kali membela tim nasional, secara sadar memilih untuk hengkang dari Feyenoord.

Boulahrouz yang berusia 18 tahun berhasil meraih gelar juara bersama tim U-19 Feyenoord pada musim lalu. Di Varkenoord, ia dikenal sebagai bek sayap berbakat.

Namun, Boulahrouz memilih jalur lain menuju karier sebagai pesepakbola profesional. Di Helmond Sport, ia dapat langsung bergabung dengan tim utama.

Menurut Boualin, yang kebetulan merupakan pendukung Helmond Sport, prospek mendapatkan waktu bermain di Keuken Kampioen Divisie memainkan peran penting dalam keputusan Boulahrouz.

NAC Breda dan Excelsior juga dilaporkan telah menunjukkan minat, namun Boulahrouz telah mencapai kesepakatan dengan klub asal Helmond tersebut.

Hanya detail-detail terakhir yang masih perlu diselesaikan, setelah itu Boulahrouz dapat menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun.

Jika Khalid Boulahrouz lebih sering bermain sebagai bek bertahan, keponakannya yang lebih muda ini lebih sering berperan sebagai bek sayap menyerang. Ia lebih suka bermain dari sisi kanan.