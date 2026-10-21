Dalam langkah keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memicu perdebatan luas di stadion-stadion Inggris, ibu kota Inggris bersiap mengubah derby London yang dinanti-nantikan antara Chelsea dan Tottenham Hotspur menjadi ajang uji coba teknologi keamanan kontroversial, di mana setiap wajah di sekitar stadion akan berada dalam pengawasan.

Asosiasi suporter Chelsea (CST) mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa kepolisian ibu kota "Metropolitan" memutuskan untuk menerapkan teknologi pengenalan wajah langsung (LFR) selama pertandingan tim di kandang sendiri menghadapi rival bebuyutan Tottenham pada Sabtu mendatang.

Kepolisian menegaskan kepada kantor berita "Reuters" kebenaran keputusan tersebut, menggambarkan langkah itu sebagai "standar yang diterapkan dalam pertandingan sepak bola berisiko tinggi", merujuk pada sejarah permusuhan panjang antara suporter kedua klub.

Dua truk dan daftar pengawasan rahasia

Unit dukungan suporter sepak bola yang berada di bawah asosiasi suporter, yang menjadi penghubung antara klub dan pihak keamanan, mengungkap detail rencana tersebut melalui akun-akunnya di media sosial.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 12.30 TOT

Unit itu menjelaskan bahwa kepolisian akan menerjunkan dua truk yang dilengkapi kamera pintar di kawasan Earls Court dan West Brompton yang mengelilingi Stadion Stamford Bridge, selama periode tertentu sebelum pertandingan dimulai.

Kamera-kamera ini akan bekerja dengan mencocokkan wajah orang yang lewat secara langsung dengan daftar pengawasan yang mencakup tiga kategori: individu yang dikenai perintah larangan masuk stadion dan terkait dengan kedua klub, orang-orang yang dicari karena melakukan kejahatan serius, serta orang hilang dan buronan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh instansi pengadilan.

Uji coba yang dimulai dari derby utara

Langkah ini merupakan bagian dari proyek keamanan berskala besar yang didanai oleh Liga Primer Inggris sendiri. Liga tersebut telah mengumumkan pada Desember 2025 bahwa sebagian dari investasinya akan mendukung program-program uji coba yang menggunakan teknologi berbasis informasi intelijen di London untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan serius di dalam stadion.

Di sisi lain, surat kabar Inggris "The Athletic" mengungkap pada Agustus lalu bahwa kepolisian ibu kota menerima dana besar senilai 3,42 juta pound sterling (4,58 juta dolar) dari Premier League untuk mendanai uji coba teknologi ini dalam pertandingan-pertandingan di London.

Menurut surat kabar tersebut, pertandingan Chelsea dan Tottenham bukanlah yang pertama, karena teknologi ini telah digunakan dalam enam pertandingan sebelumnya, dimulai dengan derby London utara antara Arsenal dan Tottenham pada September 2023, dan berlanjut dalam laga yang sama selama musim 2025-2026.

Hal ini tidak terbatas pada London, karena Badan Penyiaran Inggris (BBC) melaporkan bahwa kepolisian Merseyside mulai menerapkan teknologi yang sama pada Desember 2025, dan telah menggunakannya dalam pertandingan Manchester United melawan Everton pada Februari 2026, yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Sabtu bisa menjadi aturan baru untuk masuk stadion di Inggris.







