Kepolisian Dallas mengungkap penyebab pertengkaran antara Ibrahim Hassan dengan seorang petugas

Sebuah video yang merekam insiden pertengkaran antara seorang anggota kepolisian Kota Dallas, Amerika Serikat, dan manajer tim nasional Mesir, Ibrahim Hassan, telah tersebar luas. Insiden tersebut terjadi beberapa jam sebelum pertandingan tim Mesir melawan Australia di babak 32 besar Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas pada Jumat malam ini.

Menurut surat kabar Amerika Serikat "Dallas Observer", insiden tersebut terjadi di lobi Hotel "Westin" di Kota Dallas, tempat rombongan tim nasional Mesir menginap.

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Seiring memanasnya situasi, seorang petugas lain turun tangan untuk menjauhkan orang-orang yang ada di lokasi pertengkaran, sebelum suasana perlahan mereda di akhir video, di mana terlihat sejumlah anggota delegasi Mesir sedang berbicara dengan petugas tersebut, sementara salah satu dari mereka melingkarkan lengannya di bahu petugas dalam upaya menenangkan situasi.

Sementara itu, Kepolisian Dallas menegaskan bahwa mereka menanggapi laporan dari pihak keamanan hotel.

Seorang juru bicara kepolisian mengatakan kepada surat kabar "Dallas Observer": "Kami mengetahui video yang beredar di media sosial. Kemarin sore, Kepolisian Dallas merespons panggilan dari Hotel Westin atas permintaan petugas keamanan hotel, terkait seseorang yang tidak memiliki kartu akreditasi dan mencoba masuk."

Ia melanjutkan: “Situasi telah diselesaikan di lokasi, dan polisi juga bertemu dengan perwakilan tim nasional untuk menanggapi kekhawatiran mereka; masalah tersebut telah diselesaikan sejak saat itu.”

Juru bicara tersebut menolak mengonfirmasi apakah Ibrahim Hassan adalah orang yang dimaksud oleh pihak keamanan hotel, serta enggan berkomentar mengenai apakah tindakan petugas tersebut sesuai dengan kebijakan kepolisian.