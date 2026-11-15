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Arsenal terus melakukan pergerakan untuk merekrut bintang Real Madrid, menempatkannya sebagai prioritas utama guna memperkuat posisi sayap kiri, di tengah optimisme yang kian meningkat di dalam klub London tersebut akan kemungkinan rampungnya kesepakatan itu.

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Situs "Football Transfers" mengungkap bahwa para petinggi Arsenal kini semakin yakin dengan kemampuan mereka untuk menggaet pemain Brasil Vinicius Junior, sampai-sampai sejumlah sumber yang dekat dengan klub memperlakukan kepindahannya sebagai sekadar soal waktu, ketimbang sekadar kemungkinan yang masih bisa diperdebatkan.

Keyakinan ini bersandar pada upaya-upaya sebelumnya untuk merekrut sang pemain, serta pada keyakinan di dalam klub bahwa proyek olahraga yang mereka tawarkan masih mampu membujuknya untuk menjalani pengalaman baru di Liga Primer Inggris.

Arsenal sempat berupaya merekrut winger Brasil itu pada periode bursa transfer musim panas lalu, tetapi mereka tidak berhasil membujuknya meninggalkan Real Madrid, setelah ia lebih memilih bertahan di ibu kota Spanyol dan menyetujui penandatanganan kontrak baru yang berlaku hingga tahun 2032.

Meski upaya itu gagal, klub asal London tersebut tidak beralih untuk merekrut pengganti yang tidak sepenuhnya mereka yakini, melainkan lebih memilih mempertahankan sumber daya finansial mereka untuk mengantisipasi peluang baru yang memungkinkan mereka kembali ke meja perundingan.

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Penurunan level Vinicius

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Perpanjangan kontrak Vinicius tidak mengakhiri ketertarikan Arsenal, terutama dengan meningkatnya pertanyaan seputar masa depannya dalam jangka panjang di Real Madrid.

Winger Brasil itu hingga kini belum menampilkan level yang diharapkan darinya pada musim ini, sementara keistimewaan finansial besar yang terkandung dalam kontrak barunya telah menjadi bagian dari perdebatan seputar kelayakan kelanjutannya, mengingat hal itu tidak tercermin dalam penampilannya sebagaimana yang diharapkan klub.

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Tanda tanya seputar posisi Vinicius di dalam tim pun semakin bertambah setelah Real Madrid meraih keberhasilan-keberhasilan terakhirnya di bawah kepemimpinan Jose Mourinho sebagian besar justru saat ia absen, selama masa hukuman larangan bermainnya dalam empat pertandingan di Liga Spanyol sebelum jeda internasional.

Kekhawatiran tidak berhenti sampai di situ, karena sang pemain kini terancam kehilangan tempat utamanya kepada pemain Pantai Gading Yan Diomande, pemain anyar yang berupaya memantapkan posisinya dalam susunan pemain, hal yang mungkin membuka pintu bagi evaluasi ulang terhadap situasi winger Brasil tersebut.

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Meski mencetak dua gol bersama tim nasional negaranya dalam pertandingan yang kalah dari Jepang dengan skor 2-3, kecemerlangannya di level internasional tidak menghapus pertanyaan-pertanyaan terkait levelnya bersama Real Madrid, kendati hal itu mungkin memberinya suntikan moral saat kembali ke klubnya.

Arsenal menilai bahwa berlanjutnya kesenjangan antara status besar yang dimiliki sang pemain dan apa yang ia tampilkan di atas lapangan dapat membuat gagasan kepergiannya lebih bisa diperdebatkan, terutama jika ia tidak memulihkan posisi berpengaruhnya dalam perhitungan staf teknis.

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Arteta bertahan pada transfer tersebut

Mikel Arteta, manajer teknik Arsenal, tetap memegang ketertarikan besarnya untuk menggaet Vinicius, dan ia tidak tampak bersedia melepaskan target yang telah ia tempatkan di antara prioritasnya.

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Situs tersebut mengutip pengalaman Martin Zubimendi, yang bergabung dengan Arsenal pada tahun 2025 setelah upaya dan pemantauan yang berlangsung beberapa tahun, sebagai bukti kesediaan pelatih asal Spanyol itu untuk menunggu demi merekrut pemain yang ia anggap cocok dengan proyeknya, ketimbang terburu-buru merekrut pengganti yang tidak memberikan nilai tambah yang dibutuhkan.

Sumber-sumber yang dekat dengan klub menunjukkan bahwa keyakinan yang kokoh telah tertanam selama beberapa pekan terakhir mengenai kemungkinan menggaet Vinicius pada awal musim panas mendatang, bersandar pada apa yang terjadi dalam perundingan sebelumnya.

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Menurut situs tersebut, Arsenal meyakini bahwa mereka telah menawarkan proyek yang paling menarik bagi sang pemain, dan bahwa mereka akan menjadi tujuan satu-satunya yang dapat diwujudkan andai ia tidak mencapai kesepakatan dengan Real Madrid mengenai kontrak barunya, sebagaimana situs tersebut mengutip salah satu perwakilan sang pemain bahwa klub asal London itu "menggelar karpet merah" di hadapannya selama upaya-upaya mereka merekrutnya.

Keyakinan Arsenal tidak terbatas pada aspek olahraga, karena klub tersebut memiliki kemampuan finansial dan status yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam transfer sebesar ini, serta dapat menampilkan Vinicius sebagai salah satu wajah utama proyek olahraga dan pemasarannya di Liga Inggris.

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Dalam konteks ini, Michael Yormark, presiden perusahaan "Roc Nation Sports International", menunjuk pada daya tarik status yang dimiliki Arsenal, yang memperkuat keyakinan di dalam klub akan kemampuannya bersaing dengan Real Madrid demi menggaet sang pemain.

Musim panas waktu untuk bergerak

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Dari sisi transfer, Arsenal tidak diperkirakan akan bergerak untuk menggaet Vinicius selama periode bursa transfer musim dingin pada Januari, karena kepindahannya tidak akan mungkin terjadi sebelum musim panas sebagai perkiraan paling cepat. Namun keberadaannya di puncak daftar target dapat menentukan sifat pergerakan klub pada musim dingin, terutama karena manajemen tidak ingin mengeluarkan dana untuk seorang winger kiri hanya demi menambah jumlah opsi, selama susunan pemain tidak mengalami krisis cedera yang menuntut campur tangan mendesak.

Hal itu tidak berarti bahwa opsi Arsenal terbatas pada Vinicius seorang, tetapi arah pemikiran Arteta bertumpu pada merekrut seorang winger yang memiliki kemampuan untuk mengangkat level tim, bukan sekadar menambah nama baru ke dalam daftar.

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Karena itu bintang Brasil tersebut tetap menjadi target utama, sementara klub menanti perkembangan situasinya di Real Madrid, dengan harapan kondisi menjadi matang untuk menghidupkan kembali perundingan yang gagal pada musim panas lalu.