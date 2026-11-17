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Mantan kapten Jerman Ilkay Gundogan menegaskan bahwa ia tidak berniat meninggalkan Galatasaray pada bursa transfer Januari mendatang meski hanya mendapat peran terbatas musim ini. Gelandang berusia 36 tahun itu baru bermain selama 74 menit, tetapi tetap bertekad meraih lebih banyak trofi di Turki.

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Gelandang veteran menolak kemungkinan pergi pada musim dingin

Gundogan membantah spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan di tengah musim dari Istanbul meski kesulitan mendapatkan menit bermain reguler pada musim 2026-27. Mantan pemain timnas Jerman yang telah mencatatkan 82 penampilan itu bergabung dengan juara Turki 26 kali tersebut dengan status bebas transfer pada September 2025 dalam kesepakatan berdurasi dua tahun. Sebelumnya, ia mencetak 65 gol dan meraih 14 trofi utama dalam 358 penampilan bersama Manchester City. Galatasaray saat ini berada di puncak klasemen Super Lig dengan 28 poin setelah memenangi enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Gelandang tetap profesional meski duduk di bangku cadangan

Berbicara kepada Sky Sport tentang minimnya menit bermain selama kemenangan beruntun timnya, Gundogan mengatakan: "Dalam sepakbola profesional, Anda harus realistis: tak seorang pun benar-benar puas jika hanya sedikit bermain atau sama sekali tidak bermain. Pada saat yang sama, saya sangat senang untuk tim karena kami sedang dalam performa luar biasa. Setiap pekan, saya sangat ingin turun ke lapangan."

Menjelaskan bagaimana ia menyikapi situasi itu di tempat latihan, ia melanjutkan: "Saya datang ke sini untuk menyumbangkan pengalaman yang saya peroleh selama di Jerman, Inggris, dan Spanyol. Namun, sebagai pemain profesional, hanya ada satu cara untuk menghadapi situasi seperti ini: tetap profesional dan memberikan yang terbaik dalam latihan setiap hari agar kami bisa terus sesukses ini sebagai tim."

Pemain Jerman itu menepis rencana pensiun

Gundogan menegaskan bahwa ia "sepenuhnya fokus pada kebugaran dan pekerjaan saya agar saya berada dalam kondisi yang dibutuhkan tim", sambil menepis kemungkinan hengkang pada Januari: "Kepindahan di musim dingin belum masuk pertimbangan saya saat ini. Saya ingin merayakan lebih banyak trofi bersama Galatasaray musim panas mendatang."

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Meski kontraknya berakhir pada Juni 2027, ia tidak akan pensiun pada akhir musim: "Yang sudah bisa saya tegaskan adalah saya ingin terus bermain secara profesional setelah musim panas ini. Saat ini saya merasa benar-benar dalam kondisi fisik prima. Ketika kesempatan saya datang lagi, saya akan siap. Hal-hal lain di luar kendali saya."

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Gundogan telah memiliki Lisensi UEFA B dan memiliki ambisi jangka panjang untuk melatih. Sebelumnya, ia sempat membahas kemungkinan kembali ke mantan klubnya, Nurnberg , pada musim panas dengan mengatakan: "Tentu saya bisa membayangkan kembali, dalam kapasitas apa pun. Entah sebagai pemain untuk satu atau dua tahun lagi, atau mungkin sebagai pengurus klub atau pelatih."

Ambisi melatih menunggu setelah ia berhenti bermain

Meski Gundogan telah menyatakan hal itu pada musim panas, laporan tersebut menyebut kembali ke Nurnberg, tempat ia bermain antara 2009 dan 2011, sebagai pemain tidak realistis. Sebaliknya, ia akan menghabiskan beberapa bulan ke depan untuk berjuang merebut kembali tempatnya di susunan pemain utama Galatasaray saat mereka berupaya memperbesar keunggulan di puncak klasemen Super Lig setelah jeda internasional.

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Setelah kontraknya berakhir musim panas mendatang, mantan kapten Manchester City itu akan mempertimbangkan peluang untuk kembali bermain di tempat lain sebelum akhirnya beralih ke dunia kepelatihan.