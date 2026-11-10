Sebuah laporan media pada hari Selasa ini menyebutkan bahwa situasi penyerang Atletico Madrid telah berubah total dibandingkan musim panas lalu, sehingga menempatkannya di jalur kepergian.

Jika pada musim panas lalu melepaskannya tampak sebagai hal yang mustahil, kini opsi kepergian menjadi pilihan yang mengemuka kuat di atas meja manajemen maupun bagi si pemain sendiri.

Surat kabar "Marca" menyatakan bahwa di samping target utama berupa mendatangkan bek kiri untuk menggantikan Grimaldo, Atletico Madrid tengah menangani sejumlah persoalan lain menjelang bursa transfer musim dingin mendatang, di antaranya situasi Sorloth, yang kepergiannya pada Januari akan membuka pintu bagi kedatangan penyerang lain.

Masih ada banyak waktu, banyak laga mendatang, dan banyak faktor yang menyulut perdebatan, tetapi ini hanyalah salah satu skenario yang mengemuka di Stadion Wanda Metropolitano.

Yang pasti, situasinya di klub telah berubah secara mendasar: apa yang tak terbantahkan pada musim panas kini menjadi opsi yang dipertimbangkan pada musim dingin.

Dengan kata lain, jika beberapa bulan lalu tempat Sorloth di tim terjamin, kini hal itu menjadi bahan perdebatan. Keadaan telah berubah, dan penampilannya di atas lapangan tidak memperbaiki situasi.

Ia belum mencetak gol pertamanya setelah enam pertandingan musim ini (perlu dicatat bahwa ia baru bermain selama 155 menit sejak awal musim akibat cedera yang menjauhkannya dari lapangan selama dua bulan pada musim panas), namun dua laga terakhirnya menempatkannya di bawah sorotan.

Pada pertandingan melawan Bayern Munich, ia adalah senjata Simeone untuk melewati pressing tinggi mereka, tetapi ia nyaris tidak memenangkan satu pun duel satu lawan satu melawan dua bek tengah.

Adapun pada pertandingan melawan Barcelona, di mana ia masuk sebagai pemain pengganti namun nyaris tidak membuat perbedaan berarti, bahasa tubuhnya justru menambah keraguan terhadapnya, hingga kepergiannya yang potensial kini tampak sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda.

Penting untuk diingat bahwa pada musim panas, dengan memuncaknya krisis Julian Alvarez, ia adalah satu-satunya penyerang nomor 9 yang tersedia bagi Simeone, tetapi ada faktor lain yang tampak seolah menutup pintu bagi kepergiannya, yaitu Villarreal mempertahankan 20% dari setiap penjualannya di masa depan selama dua tahun mendatang sebagai bagian dari kesepakatan yang ditandatangani dengan Atletico Madrid pada Agustus 2024.

Jonathan David menambah penderitaan

Situasi semakin rumit dengan fakta bahwa Jonathan David, yang bergabung pada hari terakhir bursa transfer, telah berubah dari pemain yang tak dikenal menjadi opsi serang yang dapat diandalkan, terutama setelah ia mencetak gol dalam tiga pertandingan liga pertamanya.

Karena itu, meski pemain asal Norwegia ini adalah satu-satunya yang memiliki karakteristik berbeda dari para penyerang Atletico lainnya, perannya di tim masih belum pasti.

Dengan demikian, perubahan suasana selama bursa transfer musim dingin bukanlah hal yang tidak diinginkan, dan kepergiannya yang potensial akan mendorong Mateo Alemany, direktur olahraga, untuk mencari penyerang lain yang lebih berpengaruh pada jalannya permainan.

Kemungkinan ini mungkin memuaskan Sorloth sendiri, yang ragu menerima peran sebagai pemain pengganti yang praktis membatasinya sejak ia bergabung, jika partisipasinya dalam pertandingan terus menurun.

Bahkan dari sudut pandang kelayakan mempertahankannya, Atletico Madrid akan menghadapi waktu paling tepat untuk menjualnya, sebab dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2028, bursa transfer musim dingin atau musim panas mendatang akan menjadi peluang terakhir mereka untuk memanfaatkannya secara finansial dalam skala besar.