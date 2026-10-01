Sebab, seperti dilaporkan portal Portugal B24, Rafael Leao dari Galatasaray Istanbul akan mengenakan nomor tujuh ikonis milik Ronaldo dalam dua laga internasional berikutnya melawan Denmark (1 Oktober) dan Norwegia (4 Oktober).

Ronaldo tidak memainkan satu menit pun saat Selecao menang 2-1 atas Norwegia pada Senin dan harus menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan - hal yang sangat membuatnya frustrasi. Saat rekan-rekan setimnya kemudian merayakan kemenangan itu bersama para suporter, Ronaldo menghilang menuju lorong stadion. Keesokan harinya ia absen dalam latihan tim dan setelah itu secara sukarela meninggalkan kamp tim. Kini, ia bisa menghadapi hukuman yang berat.

Tak lama kemudian, Ronaldo sendiri mengonfirmasi kepergiannya di Instagram. "Setelah konferensi pers pelatih dan pembicaraan dengan presiden federasi Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan kamp tim," tulis superstar Al-Nassr itu. Soal alasan pastinya, ia ingin berbicara pada "waktu yang tepat". Pada saat yang sama, ia mendoakan Portugal dan rekan-rekan setimnya mendapat keberuntungan.

Apa kata pelatih Jorge Jesus soal kepergian Ronaldo?

Pelatih Portugal Jorge Jesus sebelumnya telah menegaskan bahwa ia hanya akan memainkan pencetak gol terbanyak sepanjang masa yang kini berusia 41 tahun itu jika benar-benar membutuhkannya. Itulah yang ia lakukan pada Minggu lalu.

Meski begitu, Jesus menunjukkan pengertian atas kekecewaan Ronaldo: "Kalau Anda melakukan pemanasan selama 20 atau 30 menit lalu tidak dimainkan, tidak ada yang senang." Namun, keputusan itu ada di tangannya. "Saya yang memutuskan bahwa dia tidak dimainkan," jelas sang pelatih, seraya menegaskan: "Itu bukan alasan untuk membesar-besarkan masalah ini."

Terlepas dari kegaduhan di sekitar Ronaldo, Portugal secara performa sedang berada dalam posisi bagus: juara Eropa 2016 itu saat ini memimpin grup di depan Norwegia dan Denmark, sementara Wales masih tanpa poin di dasar klasemen setelah dua pertandingan.