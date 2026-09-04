Menurut laporan Bild, kepergian pemain yang sudah 24 kali membela tim nasional senior itu memang menjadi salah satu topik. Peminatnya adalah FC Al-Shabab dari Arab Saudi, tempat bursa transfer masih dibuka hingga 12 Oktober.

Disebutkan bahwa ketertarikan itu bersifat timbal balik. Hofmann sedang berhubungan dengan klub yang dilatih pelatih asal Jerman, Thomas Letsch, tersebut.

Yang jelas, posisi Hofmann di Leverkusen juga tidak membaik di bawah pelatih baru Carles Martinez, seperti ditegaskan oleh tidak masuknya dia dalam skuad Europa League klub asal Rhein tersebut.

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Jonas Hofmann ikut membawa Bayer meraih double

Hofmann pindah dari Borussia Mönchengladbach ke Leverkusen pada 2023 dan bersama Die Werkself di bawah pelatih Xabi Alonso menjuarai Liga Jerman 2024 tanpa terkalahkan, serta secara bersamaan memenangkan DFB-Pokal. Setelah tampil dalam 32 pertandingan liga saja pada musim pertamanya, dengan catatan lima gol dan sepuluh assist, pengaruhnya terus menurun.

Leverkusen tampaknya bahkan akan memungkinkan Hofmann, yang kontraknya di Bayer berakhir pada musim panas 2027, pergi dengan status bebas transfer. Kembalinya Moussa Diaby hanya membuat skenario seperti itu semakin mungkin terjadi.

"Memang benar masih ada beberapa pasar sepak bola yang masih terbuka. Kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jonas juga tahu itu," kata pelatih Martinez baru-baru ini. "Saat ini dia ada di sini dan berlatih bersama kami. Kami punya beberapa masalah cedera di posisi sayap dan karena itu Jonas bisa membantu kami."



