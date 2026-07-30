Lewat akun Instagram-nya, pemain timnas Inggris itu angkat bicara dan mengonfirmasi bahwa pada musim depan ia tidak akan lagi mengenakan seragam klub Catalan tersebut.

"Saya sangat berterima kasih kepada semua orang di klub yang telah membuat waktu saya di sini menjadi pengalaman yang begitu positif dan tak terlupakan. Saya menikmati setiap momen dan akan membawa banyak kenangan istimewa," tulis Rashford. Ia juga mengunggah foto jersey Barca miliknya dengan nomor punggung 14.

Bahwa pemain berusia 28 tahun itu tampaknya tidak akan melanjutkan masa singkatnya di Barcelona setelah masa peminjamannya, sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Barca pun tidak mengambil opsi pembelian yang tercantum sebesar 30 juta euro dan sebagai gantinya merekrut Anthony Gordon dari Newcastle United sebagai pemain baru di sayap kiri.

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Marcus Rashford bertahan di Manchester United?

Padahal, Rashford tampil cukup meyakinkan bersama klub Catalan itu pada musim lalu dan mencatatkan 28 keterlibatan gol untuk tim asuhan pelatih Hansi Flick dalam 49 pertandingan di semua kompetisi (14 gol, 14 assist).

Bagi sang pemain Inggris, perpisahan dengan Barca sekaligus berarti kembali ke klub masa kecilnya, Manchester United, yang masih mengikatnya dengan kontrak hingga 30 Juni 2028.

Reintegrasi di bawah pelatih baru Michael Carrick tampak sama mungkinnya dengan perpisahan permanen. Setidaknya, peminat disebut tidak kurang, karena Fenerbahce dan Tottenham Hotspur kabarnya merupakan klub-klub ternama yang menaruh minat kepada pemain berusia 28 tahun itu.