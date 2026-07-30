Newcastle United bersiap melakukan perubahan di jajaran staf kepelatihannya sekitar 3 pekan menjelang dimulainya musim baru, setelah pelatih asal Inggris Eddie Howe hampir mengakhiri perjalanannya bersama tim, di saat manajemen klub memasuki tahap lanjutan negosiasi dengan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, pelatih Al Ahli Saudi, untuk memimpin "The Magpies" pada periode mendatang.

Surat kabar "The Athletic" mengungkapkan, pada hari Kamis ini, bahwa Eddie Howe memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai pelatih Newcastle United dalam beberapa hari mendatang, setelah 5 tahun ia habiskan di jajaran staf kepelatihan, kendati ia sebelumnya menyatakan keinginannya untuk melanjutkan usai berakhirnya musim lalu.

Menurut laporan tersebut, pelatih asal Inggris yang berusia 48 tahun itu telah memberitahukan kepada manajemen klub mengenai keinginannya untuk menjauh dari sepak bola untuk sementara waktu dan beristirahat, dalam sebuah keputusan yang berlangsung secara baik-baik, sementara manajemen Newcastle sebenarnya telah menyiapkan rencana untuk menghadapi kepergiannya.

Laporan-laporan menyebutkan bahwa negosiasi antara Newcastle dan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, direktur teknik Al Ahli Saudi, telah mencapai tahap lanjutan, sebagai persiapan bagi dirinya untuk mengambil tanggung jawab teknis tim.

Sebelumnya, laporan-laporan pers Saudi menjelaskan bahwa Jaissle belum mencapai kesepakatan dengan manajemen Al Ahli Saudi mengenai perpanjangan kontrak, akibat perselisihan pada sejumlah klausul kontrak baru.

Jaissle, yang berusia 38 tahun, dianggap sebagai salah satu pelatih muda paling menonjol yang tengah menanjak di Eropa, setelah ia membawa Al Ahli meraih gelar Liga Champions Asia Elite pada edisi 2025 dan 2026, dengan catatan bahwa Al Ahli dan Newcastle memiliki pemilik utama yang sama, yaitu Dana Investasi Publik Saudi.

Sebelum pengalamannya bersama Al Ahli, pelatih asal Jerman itu membangun namanya bersama Red Bull Salzburg, di mana ia membawa tim meraih gelar Liga Austria dua musim beruntun, di samping meraih gelar Piala Austria, sebelum kepindahannya ke klub Saudi tersebut pada tahun 2023, klub yang bersamanya ia berhasil menancapkan gaya menyerang yang mengandalkan pressing tinggi.

Howe menangani Newcastle pada November 2021 menggantikan Steve Bruce, setelah akuisisi klub oleh Dana Investasi Publik, sementara tim saat itu menempati peringkat kesembilan belas di klasemen Liga Primer Inggris.

Pelatih asal Inggris itu berhasil menyelamatkan tim dari degradasi pada musim pertamanya, sebelum membawanya menempati peringkat keempat pada musim 2022-2023 dan lolos ke Liga Champions Eropa, kemudian menutup salah satu musim berikutnya di posisi lima besar.

Howe juga menorehkan namanya dalam sejarah Newcastle setelah membawa tim meraih gelar Piala Liga Sepak Bola Profesional Inggris pada tahun 2025 atas Liverpool, sehingga klub meraih gelar domestik besar pertamanya sejak tahun 1955, dan gelar juara pertamanya sejak 70 tahun.

Namun musim lalu menyaksikan kemunduran yang jelas dalam hasil-hasil tim, setelah Newcastle mengakhiri Liga Primer Inggris di peringkat kedua belas, serta tersingkir dari Liga Champions Eropa di babak 16 besar usai kekalahannya dari Barcelona dengan agregat 8-3, sementara tim hanya meraih lima kemenangan dalam 17 pertandingan terakhir di liga, yang menambah tekanan seputar masa depan sang pelatih.

Meski demikian, para pejabat klub telah menyepakati dalam pertemuan-pertemuan yang digelar usai berakhirnya musim, dengan kehadiran delegasi dari Dana Investasi Publik Saudi, untuk memberi Howe kesempatan baru, seraya mengakui bahwa hasil musim tidak berada pada level yang diinginkan.

Kepergian Howe yang berpotensi terjadi ini datang di saat Newcastle menjalani musim panas yang padat di bursa transfer, setelah menjual Anthony Gordon ke Barcelona seharga 69,3 juta pound sterling, dan Sandro Tonali ke Tottenham seharga 100 juta pound sterling, sementara tim menghadapi risiko kehilangan pemain asal Brasil Bruno Guimaraes, yang diincar Arsenal, yang menurut laporan menyatakan keinginannya untuk pindah ke sang juara Liga Primer Inggris.

Howe sebelumnya pernah menjalani dua pengalaman bersama Bournemouth, yang di sela-selanya diselingi periode singkat bersama Burnley, sebelum ia memulai perjalanannya bersama Newcastle, yang diperkirakan akan berakhir secara resmi dalam beberapa hari mendatang.