Seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten, pemain Austria itu hanya hadir sangat singkat dalam jamuan makan bersama tahunan di akhir persiapan, yang turut mengundang para pemain profesional, keluarga mereka, serta staf Borussia.

Menurut laporan tersebut, Sabitzer meninggalkan apa yang disebut "Hari Keluarga" di Jägerheim, Niederhofer Kohlenweg, tepat setelah para pemain Dortmund terakhir yang dipimpin Ramy Bensebaini dan Fabio Silva baru saja tiba. Ruhr Nachrichten tidak menyebutkan alasan pastinya, tetapi tindakan itu tentu membuka banyak ruang untuk spekulasi.

Pada akhirnya, Sabitzer bisa saja meninggalkan klub sebelum batas waktu transfer pada 1 September. Pada musim lalu, pemain 32 tahun itu sudah banyak kehilangan tempat utamanya di bawah Niko Kovac, dan dengan kedatangan Joey Veerman yang semakin dekat, situasinya bisa kembali memburuk.

Gelandang asal Belanda itu, menurut laporan media, tinggal selangkah lagi menandatangani kontrak dengan BVB. Dortmund memanfaatkan klausul pelepasan dalam kontrak Veerman di PSV Eindhoven dan merekrut pemain 27 tahun itu dengan nilai transfer tetap yang disebut berada di kisaran 22 hingga 25 juta euro.

Getty Images

Akankah Marcel Sabitzer meninggalkan BVB pada musim panas ini?

Baru-baru ini, Bild juga melaporkan bahwa pada dasarnya Sabitzer bisa membayangkan untuk pindah, jika ada tawaran dari peserta Liga Champions atau dari klub di Arab Saudi.

Di Dortmund, pemain Austria itu kabarnya menerima gaji tahunan sekitar delapan juta euro, jumlah yang tampaknya sulit dibayar banyak klub lain kepadanya.

Kontrak pemain 32 tahun itu di Dortmund masih berlaku hingga 2027, sehingga bursa transfer saat ini menjadi kesempatan terakhir bagi Die Schwarzgelben untuk tetap mendapatkan biaya transfer.

Pada musim lalu, Sabitzer tampil 34 kali di semua kompetisi. Ia mencetak satu gol dan empat assist.