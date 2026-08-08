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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kepergian dalam Waktu Dekat: Apakah Al Nassr akan Menjalani Musim Baru dengan Dua Penyerang Saja?

Transfers
H. Camara
Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
M. Maran
A. Al-Hamdan
Neom SC vs Al-Fayha
Neom SC
Al-Fayha
Arab Saudi
Portugal

"El Clásico" menghadapi musim yang sulit

Klub Al Nassr hampir dipastikan akan memasuki musim baru Liga Roshn Saudi hanya dengan dua penyerang, setelah mereka nyaris kehilangan seorang penyerang lain dalam bursa transfer musim panas ini.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa klub Neom telah memasuki tahap negosiasi dengan Al Nassr untuk mendatangkan penyerang Saudi mereka, Haroune Camara, dengan status pinjaman selama satu musim.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa negosiasi antara kedua klub berjalan positif saat ini, yang membuat pemain berusia 28 tahun itu semakin dekat menjadi rekrutan terbaru klub Neom, yang tengah berupaya memperkuat skuad mereka di bursa transfer kali ini.

Jika kesepakatan ini rampung, Neom akan menjadi klub keenam yang dibela Haroune Camara di Liga Roshn Saudi, setelah Al Shabab, Al Ettifaq, Al Ittihad, Al Qadsiah, serta Al Nassr.

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Saudi Pro League
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Camara bisa menjadi penyerang kedua yang meninggalkan Al Nassr pada bursa transfer musim panas ini, karena Mohammed Maran juga hampir dipastikan pindah ke klub Al Fateh.

Dengan begitu, Al Nassr hanya akan menyisakan dua penyerang pada musim baru, yaitu pemain Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain Saudi Abdullah Al Hamdan, kecuali jika mereka berhasil mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer kali ini.

Yang menarik, Ronaldo kemungkinan besar tidak akan hadir pada laga-laga awal Al Nassr di musim baru, dan mungkin juga tidak akan mampu tampil di seluruh pertandingan di usianya yang mencapai 41 tahun, sesuatu yang akan menempatkan beban besar pada Al Hamdan seorang diri.

Al Nassr memulai musim baru pada Sabtu mendatang, saat menghadapi Al Fateh, pada pekan pertama Liga Roshn, tiga hari sebelum menghadapi Al Diriyah, di babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Tanah Suci.

Al Nassr berupaya mempertahankan gelar Liga Saudi yang mereka raih musim lalu setelah puasa gelar selama tujuh tahun, sekaligus merengkuh gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

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