Nawaf Al-Aqidi, kiper Al Nassr, terancam absen dari pertandingan pertama timnya di Liga Roshn Saudi.

Al Nassr memulai perjalanannya di Liga Roshn besok, Sabtu, saat menjamu Al Fateh di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan pertama musim baru.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Al-Aqidi mengalami memar pada bahu selama latihan tim, pada awal pekan ini, yang mengancam keikutsertaannya dalam pertandingan melawan Al Fateh.

Dijadwalkan, dokter Al Nassr asal Portugal, Carlos Miguel, akan memutuskan status Al-Aqidi untuk tampil dalam pertandingan tersebut, setelah mengevaluasi kondisinya, sebelum menjalani latihan penutup jelang pertandingan, malam ini, Jumat.

Al-Aqidi sempat nyaris hengkang dari Al Nassr selama periode bursa transfer musim panas saat ini, di tengah penolakan klub terhadap syarat-syaratnya untuk memperpanjang kontrak, di mana namanya dikaitkan dengan klub Al Fateh dan Al Shabab, tanpa ada penyelesaian secara resmi.

Perlu diingat bahwa Al-Aqidi merupakan kiper utama Al Nassr pada paruh pertama musim lalu, sebelum kehilangan tempatnya kepada pemain asal Brasil, Bento, akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukannya pada pertandingan melawan Al Qadsiah dan Al Hilal di Liga Roshn.

Kiper asal Saudi itu ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain selama musim baru, demi kembali menjaga gawang timnas utama, setelah kehilangan tempatnya kepada kiper senior Mohammed Al-Owais.