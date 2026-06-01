Kepercayaan lawan Belanda di Piala Dunia kembali terguncang setelah kekalahan telak

Swedia mengalami kekalahan telak pada Senin malam. Dalam laga persahabatan melawan Norwegia, lawan Timnas Belanda di Piala Dunia itu kalah 3-1, namun skor tersebut sebenarnya bisa saja jauh lebih telak.

Namun, perlu dicatat bahwa tim asuhan pelatih Graham Potter belum bermain dengan kekuatan penuh, meskipun hal yang sama juga terjadi pada Norwegia. Alexander Isak akhirnya masuk sebagai pemain pengganti, tetapi Viktor Gyökeres sama sekali tidak ikut bermain. Erling Haaland menjadi penonton yang penuh perhatian mewakili tim Norwegia.

Pada fase awal, permainan berlangsung sangat cepat. Pada menit ke-8, bola sudah masuk ke gawang untuk pertama kalinya: tendangan keras Julian Ryerson yang dimaksudkan sebagai tembakan, namun dengan cerdik diarahkan oleh Jørgen Strand Larsen menggunakan kepalanya. Akibatnya, bola tepat masuk ke sudut gawang.

Sepuluh menit kemudian, keunggulan Norwegia sudah berlipat ganda. Antonio Nusa dengan cerdik membebaskan bola di kotak penalti untuk kaki kanannya dan membuat kiper Jacob Widell Zetterstrom tak berdaya dengan tendangan keras: 2-0.

Swedia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, dan pada dasarnya hanya berusaha meminimalkan kerugian. Namun, Strand Larsen kembali mencetak gol pada menit ke-37. Kali ini umpan silang Ryerson memang dimaksudkan sebagai umpan, dan sang penyerang menyundul bola untuk mencetak gol ketiga.

Setelah jeda, Potter melakukan beberapa pergantian pemain, dan hal itu setidaknya membuat Swedia sedikit lebih terlibat dalam pertandingan. Meskipun peluang terbesar masih dimiliki Norwegia, Isak berhasil membawa timnya unggul 3-1 dengan sedikit keberuntungan.

Dengan demikian, kerugian bagi Swedia masih terbilang terbatas, karena Norwegia sangat dominan dan seharusnya sudah memperlebar skor, terutama di babak pertama. Secara keseluruhan, ini tetap menjadi kekecewaan bagi Swedia, yang masih akan bertanding sekali lagi menjelang Piala Dunia. Kamis nanti, Yunani akan menjadi lawannya.

Timnas Belanda akan memainkan pertandingan grup kedua di Piala Dunia melawan Swedia. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada 20 Juni di Houston, Amerika Serikat.