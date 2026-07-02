Kepercayaan diri yang berlebihan membuatnya jadi bahan olok-olok... Pernyataan bintang Senegal itu membuatnya terjerat masalah setelah tersingkir dari Piala Dunia

Salah satu pernyataan paling berani menjelang Piala Dunia 2026 justru menjadi bahan olok-olok setelah tim nasional Senegal tersingkir di babak 32 besar, sehingga “Singa Teranga” harus mengakhiri partisipasi mereka lebih awal meskipun sempat dipenuhi ambisi besar menjelang turnamen tersebut.

Sebelum Piala Dunia dimulai, El Hadj Malick Diouf, bintang timnas Senegal, melontarkan pernyataan yang sarat dengan ambisi tinggi, menegaskan bahwa tim negaranya tidak berangkat ke Piala Dunia hanya untuk sekadar mencapai semifinal—prestasi bersejarah bagi benua Afrika yang dicapai timnas Maroko pada 2022.

Diouf mengatakan pada Februari lalu, tak lama setelah final Piala Afrika 2025 melawan Maroko: “Jika tujuannya hanya mencapai semifinal, lebih baik kita tetap di rumah saja.”

Ia menambahkan, dalam wawancara dengan jaringan televisi Prancis Canal+, “Kami adalah bangsa besar, dan kami pergi ke Piala Dunia untuk memenangkannya. Bagi siapa pun yang puas hanya dengan mimpi mencapai semifinal, saya minta maaf kepadanya, karena kami pergi untuk memenangkan turnamen ini.”

Namun kenyataannya berjalan ke arah yang sama sekali berbeda, karena petualangan Senegal berakhir dengan cepat setelah kalah dari Belgia di babak 32 besar, Rabu malam kemarin, sehingga mereka tersingkir dari turnamen bahkan sebelum mendekati babak empat besar—yang dianggap para tamu sebagai target yang tidak cukup.

Kegagalan tim Senegal ini kembali mengangkat pernyataan tersebut ke permukaan di media sosial, di mana banyak yang berpendapat bahwa keyakinan besar yang muncul sebelum turnamen bertabrakan dengan kenyataan kompetisi, sementara yang lain menyebarkan kata-kata tersebut secara luas sebagai salah satu ironi paling menonjol yang terjadi di Piala Dunia 2026, dan meminta sang pemain untuk bersikap rendah hati.

Perlu dicatat bahwa tim Senegal tersingkir dengan cara yang kejam; setelah unggul dua gol tanpa balas atas Belgia hingga menit ke-86, tim Eropa tersebut berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol sebelum akhir waktu normal, lalu gol penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu kedua.