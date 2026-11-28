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City Group? BlueCo? RedBird? Model kepemilikan multiklub dalam sepakbola kini tidak lagi hanya diperuntukkan bagi klub besar dan grup internasional. Di kompetisi kasta bawah pun, model ini bisa menjadi jalan untuk membangun proyek olahraga, berbagi keahlian, dan mengembangkan talenta muda. Itulah visi Estrella Football Group, grup yang berkiprah secara internasional dan telah mengakuisisi Pro Patria, sehingga klub itu bergabung dengan klub lain seperti Cascais dan Carvoeiro United di Portugal.

Gagasan yang dibawa grup ini ke Italia dan proyek di balik pembelian Pro Patria dijelaskan secara eksklusif kepada Calciomercato oleh David Dwinger, salah satu pendiri sekaligus presiden Estrella Football Group. Pemain muda, talenta, teknologi, infrastruktur, dan terutama ambisi menjadi kunci di balik investasi ini, yang menempatkan hasil di lapangan sebagai buah dari proses yang terstruktur.

Bisakah Anda menceritakan perjalanan Anda di dunia olahraga dan bagaimana Estrella Football Group lahir? Apa gagasan awal proyek ini dan grup sepakbola seperti apa yang ingin Anda bangun?

"Saya tumbuh dalam keluarga yang dekat dengan olahraga: banyak anggota keluarga saya pernah menjadi atlet, beberapa di antaranya atlet Olimpiade, dan anak-anak saya juga bermain sepakbola. Secara pribadi, saya sangat tertarik pada talenta dalam segala bentuknya. Saya menyukai orang-orang berbakat dan senang berada di sekitar mereka karena saya pikir mereka bisa menciptakan nilai. Sebagai contoh, saya senang bekerja bersama orang seperti Cecilia Vagnoni, pemain hoki terbaik di dunia yang kini bekerja dengan kami."

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Apa yang meyakinkan Anda untuk berinvestasi di Pro Patria? Apa yang Anda lihat pada klub ini?



"Kami telah menganalisis sangat banyak klub dan terus mencari klub lain. Kami ingin memperluas portofolio kami secara signifikan. Kami memiliki alat dengan 50 kriteria penilaian: wilayah geografis, potensi pertumbuhan, sejarah, dan banyak aspek lainnya. Pro Patria memiliki sejarah penting dan dapat mengandalkan orang-orang seperti rekan kami Luca Bassi dan Walter Sabatini, yang bisa membantu kami berkembang dari sisi olahraga.



Kami melihat potensi bagus yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar. Kami merasa bahwa setelah musim yang sulit, saat itulah waktu yang tepat untuk turun tangan dan berinvestasi.

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Lalu, apa impian Anda untuk klub ini dan apa prioritas utama Anda dalam mengembangkannya?



"Targetnya, atau lebih tepatnya impiannya, tentu berharap bisa kembali ke Serie A dan siapa tahu, mungkin bersaing dengan Milan dan Juventus (tertawa, red.). Saat ini promosi ke Serie C adalah prioritas, tetapi itu tidak boleh dianggap sebagai tujuan itu sendiri: promosi harus menjadi hasil dari pekerjaan kami.



Namun, tentu saja kami harus realistis dan berkelanjutan. Kami harus memastikan klub-klub kami tidak menghadapi masalah dan bertindak dengan sangat cermat. Kami harus membangun merek dan membawa suporter kembali ke stadion. Membuat mereka jatuh cinta itu mudah, tetapi kami harus mampu menjaga mereka tetap dekat bahkan ketika keadaan tidak berjalan baik."



Saat ini Estrella memiliki klub di Italia dan luar negeri, termasuk Pro Patria, Cascais, dan Carvoeiro. Ketika mengakuisisi klub, apakah Anda juga mencari karakteristik serta peluang khusus bagi pemain muda?



"Saya seorang ayah, jadi saya sangat tertarik pada sepakbola usia muda. Saya yakin itulah jalan yang paling berkelanjutan. Sejak tahun lalu, menyusul degradasi, banyak pemain pergi. Ambisi kami adalah membawa sebanyak mungkin pemain muda ke dalam tim.



Kami harus memiliki hubungan yang sangat erat antara tim utama dan akademi. Kami perlu berupaya memperkecil kesenjangan antara tim U-19 dan tim utama. Targetnya adalah mencapai tingkat keberhasilan transisi setinggi mungkin.



Tentu saja kami harus ambisius dan menarik talenta muda. Kami harus mampu menawarkan kontrak kepada mereka sesegera mungkin agar mereka tidak menemukan peluang di tempat lain. Misi kami adalah menemukan cara untuk mempertahankan talenta di sini dan membantu mereka melangkah ke tahap berikutnya."

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Model kepemilikan multiklub kerap dikaitkan dengan grup internasional besar dan sepakbola level atas, seperti City Football Group, BlueCo, atau Red Bull. Bagaimana pendekatan ini dapat berjalan di kasta bawah, yang memiliki sumber daya keuangan, infrastruktur, dan tingkat sorotan sangat berbeda?

"Sejujurnya, kami sangat berfokus pada apa yang terjadi di luar lapangan, bahkan sebelum memikirkan apa yang terjadi di lapangan. Prioritas kami adalah mendapatkan sorotan, jadi kami berusaha mencapainya bukan hanya lewat hasil pertandingan, tetapi juga lewat wawancara seperti ini, media sosial...



Saya terkesan dengan tingkat sorotan yang sudah didapat sepakbola amatir Italia.



Target kami adalah berkembang di media sosial, meningkatkan eksposur, menciptakan dampak, dan menambah pendapatan komersial. Kami ingin memiliki lebih banyak suporter, menarik talenta, dan mampu bersaing juga dengan klub-klub di negara lain, seperti Inggris Raya, Austria, dan Belanda."

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Bagaimana pandangan Anda tentang sepakbola Italia saat ini? Italia memiliki tradisi besar dan banyak talenta, tetapi juga menghadapi berbagai masalah struktural. Lalu, bagaimana posisi grup Anda dalam persaingan Malagò dan Galliani?

"Yang pasti, ada hal-hal di Italia yang telah berubah dibandingkan masa lalu, terlepas dari apa yang akan terjadi di federasi. Bagi saya, ini tidak bisa hanya menjadi persoalan talenta individu: jelas ada sesuatu yang tidak lagi berjalan seperti dahulu dan perlu ada langkah maju berikutnya.



Risiko harus diambil, tetapi saya yakin jalan ke depan terletak pada pemain muda. Banyak pemain muda memilih bermain di luar negeri. Pertanyaan yang harus diajukan Italia adalah: mengapa talenta kita memutuskan pergi? Ada begitu banyak klub bagus di Italia, termasuk di Serie B. Saya tidak percaya negara Anda sudah kehabisan talenta. Sebaliknya, saya pikir talenta itu hilang di tengah jalan."

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Masih soal pemain muda, seberapa sulit mengembangkan pesepakbola di lingkungan nonprofesional atau semiprofesional? Dan bagaimana Anda bersaing dengan akademi klub-klub besar?

"Mungkin bukan hari ini, tetapi bersaing dengan akademi klub-klub papan atas adalah arah yang ingin kami tempuh. Ada banyak pemain muda yang bisa berkembang di sini dan mungkin mencapai level tinggi. Untuk itu, kami membutuhkan ambisi.



Saya ingin orang-orang berkata: 'Anak saya harus pergi ke sana karena di sanalah ia punya peluang lebih besar untuk menjadi pesepakbola profesional.' Jika kami berhasil membangun lingkungan seperti itu, kami telah mencapai hasil penting.



Jika Anda benar-benar berkomitmen mengembangkan pemain muda dan mampu menjelaskan proyek ini dengan baik kepada mereka, orang-orang akan memahami bahwa inilah jalan terbaik. Saya yakin tidak ada klub lain yang akan melakukan apa yang ingin kami lakukan."

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Di Italia, tim kedua klub-klub besar telah diperkenalkan di Serie C, sementara proyek seperti Milan Futuro juga sudah sampai ke Serie D. Bagaimana Anda menilai model ini?

"Sejujurnya, itu bergantung pada tempatnya. Bersama klub pertama kami, Cascais, kami memilih untuk membentuk dan memiliki tim kedua secara permanen. Jika hasil di lapangan membuat tim itu harus bermain di divisi yang lebih rendah, itu bukan masalah. Model ini 100 persen tepat. Fakta bahwa Milan Futuro bisa berada di Serie D hanyalah sebuah anomali.



Saya ulangi, kita semua harus berusaha mempertahankan talenta dalam sistem kita. Kita juga tidak boleh melihat pemain muda hanya dari sudut pandang komersial. Karena itulah tim kedua bisa menjadi pilihan yang baik. Kami harus menemukan pemain-pemain terbaik berusia 16 dan 17 tahun serta menciptakan nilai bagi mereka."

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Pencarian dan perekrutan pemain menjadi inti filosofi Estrella, termasuk melalui ClubOS. Bisakah Anda menjelaskan cara kerja sistem ini?

"Ini adalah perangkat lunak yang seharusnya digunakan semua klub, bukan hanya untuk urusan olahraga, tetapi juga keuangan, sponsor, dan aspek pengelolaan lainnya. Kami memasukkan semua data itu ke dalam sebuah sistem, lalu darinya kami dapat menghasilkan model yang membantu dan memberikan rekomendasi kepada kami.



Kami selalu mencari apa yang disebut 'Butterfly Effect': sistem ini memungkinkan pengguna membuat keputusan satu per satu dan memahami bagaimana keputusan tersebut dapat memengaruhi masa depan. Misalnya, saya mungkin membutuhkan seorang bek karena kami terlalu banyak kebobolan. Namun, jika saya melakukan investasi itu, saya bisa kehilangan pemain berusia 19 tahun yang sedang saya tunggu perkembangannya. Dalam sepakbola, ada banyak data yang tidak ditafsirkan. Dengan alat kami, kami membuat simulasi tentang masa depan."

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Dalam lima tahun ke depan, di mana Anda ingin melihat Estrella Football Group dan Pro Patria?

"Itu pertanyaan yang sulit (tertawa, red.). Dari sisi olahraga, saya pikir targetnya bisa mencapai Serie B dengan cepat. Namun, saya tegaskan lagi bahwa itu harus menjadi hasil dari sebuah proses. Saya juga tidak keberatan jika kami bisa bertahan secara konsisten di Serie C, asalkan kami yakin telah mengorbitkan banyak pemain muda ke tim utama dan menjadi rujukan pengembangan pemain muda di seluruh wilayah."