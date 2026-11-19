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Persoalan hukum Manchester City di luar lapangan berdampak besar pada perencanaan keuangan klub menyusul perkembangan penting terkait grup pemiliknya. Sheikh Mansour dilaporkan kehilangan peluang investasi senilai $2 miliar setelah para penyandang dana asal AS bereaksi terhadap temuan terbaru Premier League.

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Raksasa investasi swasta AS batalkan kesepakatan $2 miliar dengan City Football Group

Apollo Global Management berada pada tahap akhir negosiasi untuk meminjamkan $2 miliar kepada City Football Group (CFG), yang memiliki Manchester City sejak 2008. Namun, menurut Financial Times, sejumlah orang yang mengetahui pembicaraan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan AS itu menarik diri setelah City dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan Premier League .

Dalam putusan yang dijatuhkan pada September, klub yang bermarkas di Stadion Etihad itu dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan yang mencakup periode 2009 hingga 2018. City langsung mengajukan banding . Gagalnya pembicaraan pinjaman itu menjadi gambaran jelas tentang ketidakpastian yang menyelimuti masa depan klub.

Laporan ungkap rencana likuiditas dan suntikan dana Mansour

Laporan tersebut menambahkan bahwa paket senilai $2 miliar itu direncanakan untuk menambah likuiditas CFG dan membiayai kembali fasilitas kredit yang sudah ada. Gagalnya kesepakatan ini menjadi pukulan bagi restrukturisasi keuangan grup pemilik tersebut, sementara perkara hukum yang belum tuntas masih membayangi klub.

Bulan lalu, pemilik klub Sheikh Mansour menyuntikkan £100 juta langsung ke CFG . Meski modal itu memperkuat neraca keuangan grup, hilangnya dukungan Apollo menegaskan bahwa putusan Premier League sudah mengganggu urusan bisnis di luar lapangan.

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Apollo perluas portofolio olahraga global, City hadapi ancaman sanksi berat

Keputusan Apollo untuk menarik diri sangat mencolok mengingat langkah agresifnya berekspansi ke dunia olahraga global. Grup AS yang mengelola aset lebih dari $1 triliun itu memiliki saham mayoritas di Atletico Madrid, meminjamkan $80 juta kepada Nottingham Forest pada Desember 2024, dan memperpanjang kesepakatan pembiayaan senilai $2,6 miliar dengan New York Yankees dari MLB pada awal tahun ini.

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Sementara bagi City, gagalnya pembicaraan tersebut memperbesar kekhawatiran bahwa hukuman berat akan dijatuhkan. Meski belum ada sanksi yang dikeluarkan, klub telah menghadapi desakan agar mereka didegradasi , dikenai pengurangan poin besar-besaran, dan dicabut gelar-gelar yang pernah diraih.

Sidang banding krusial semakin dekat

Sangat sedikit perkembangan yang muncul sejak City mengajukan banding pada September, dan proses hukum yang rumit ini masih bisa mengalami penundaan lebih lanjut. Namun, sidang banding klub diperkirakan berlangsung bulan depan dan akan menjadi momen penting dalam upaya mereka membatalkan putusan tersebut.

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Jika banding City gagal, mereka dilaporkan berpeluang menerima sanksi resmi pada tahun depan . Para pendukung pun bersiap menghadapi putusan penting itu.