Kepastian bagi Memphis Depay: pelatih sukses ini harus membantunya menuju Piala Dunia

Fernando Diniz adalah pelatih baru Memphis Depay di Corinthians. Pelatih asal Brasil berusia 52 tahun ini menggantikan Dorival Júnior, yang dipecat akhir pekan lalu.

Diniz akan memainkan peran penting bagi sepak bola Belanda menjelang Piala Dunia, karena ia akan menentukan waktu bermain Memphis.

Selama periode pertandingan internasional terakhir, Ronald Koeman menegaskan bahwa Memphis harus bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir menjelang turnamen final yang bergengsi tersebut.

Di bawah asuhan Diniz, Memphis harus membangun ritme pertandingan dan kembali ke performa terbaiknya, sehingga ia dapat memberikan kontribusi bagi timnas Belanda pada musim panas mendatang. Jika hal itu tidak terwujud, sangat mungkin Koeman akan meninggalkannya di rumah.

Nama Diniz terutama terkenal di Amerika Selatan. Hal itu terutama berkat masa kejayaannya sebagai pelatih Fluminense, antara tahun 2022 dan 2024. Ia membawa klub tersebut meraih gelar Campeonato Carioca dan memenangkan Copa Libertadores dengan mengalahkan Boca Juniors.

Di sela-sela itu, Diniz pernah menjadi pelatih interim timnas Brasil. Kini, ia harus membawa Corinthians bangkit setelah awal musim yang dramatis.

Memphis dan kawan-kawan saat ini hanya berada satu peringkat di atas zona degradasi, dan karena itu pelatih Dorival Júnior (63) dipecat.