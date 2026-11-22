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Boca Juniors menjuarai Copa Sudamericana pada Sabtu malam setelah mengalahkan Atlético Mineiro 2-0. Namun, kekhawatiran besar muncul seusai final ketika kapten Leandro Paredes tiba-tiba pingsan saat wawancara.

Paredes menjadi starter untuk Boca, yang unggul sejak awal laga. Santiago Ascacíbar membuka skor setelah 16 menit. Tak lama setelah turun minum, Miguel Merentiel mencetak gol yang membuat tim asal Argentina itu berada di posisi aman.

Paredes ditarik keluar sebelum laga berjalan satu jam. Sang gelandang sudah mengalami pusing pada babak pertama, seperti diungkapkan pelatih Rodolfo Arruabarrena seusai laga.

"Dia merasa pusing menjelang akhir babak pertama, tetapi mulai merasa lebih baik saat jeda."

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Pada akhirnya, Paredes sendiri yang meminta diganti. "Pada babak kedua, Anda bisa segera melihat bahwa dia kesulitan," kata pelatihnya.

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Seusai laga, Paredes tampil di depan kamera DSports. Pemain tim nasional Argentina itu berbicara kepada reporter Marcelo Benedetto tentang kemenangan di final tersebut, tetapi sesuatu tiba-tiba terjadi di tengah wawancara.

Sang kapten mendadak pingsan. Benedetto sempat berusaha menahan tubuh mantan pemain AS Roma dan Paris Saint-Germain itu saat terjatuh. Dalam rekaman, pemain berusia 32 tahun itu juga sempat terlihat terbaring di tanah.

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Paredes segera mendapat penanganan medis dan kemudian diperiksa di rumah sakit sebagai langkah pencegahan. Tak lama berselang, ia sudah diperbolehkan pulang. Melalui Instagram, ia menenangkan para pengikutnya.

"Terima kasih semuanya atas pesan-pesannya. Saya cuma sempat pusing karena terlalu sering berputar-putar berturut-turut," canda Paredes.

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Final Copa Sudamericana dimainkan di Barranquilla, Kolombia. Suhu dan kelembapan udara yang tinggi di sana menciptakan kondisi yang berat. Kondisi itu mungkin turut berperan dalam keluhan yang dialami pemain Argentina tersebut.