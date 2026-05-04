Kepanikan besar di Stamford Bridge: siaran langsung tidak menayangkan tayangan ulang setelah momen mengerikan itu

Stamford Bridge diguncang oleh insiden serius yang menimpa Jesse Derry pada Senin sore. Pemain debutan Chelsea berusia 18 tahun itu tergeletak tak sadarkan diri di lapangan setelah bertabrakan keras dengan Zach Abbott dari Nottingham Forest. Setelah mendapat perawatan selama beberapa menit, ia dibawa keluar lapangan dengan tandu.

Menjelang akhir babak pertama, segalanya menjadi kacau bagi Derry. Setelah gagal mengontrol bola dengan dadanya, ia bertabrakan keras dengan Abbott. Pemain muda Chelsea itu menerima pukulan yang begitu keras di dagunya hingga ia terjatuh tak sadarkan diri ke rumput.

Para pemain langsung panik dan berteriak meminta tim medis masuk ke lapangan. Tim produksi Viaplay tidak menayangkan ulang insiden tersebut, karena kondisi Derry masih belum jelas. Setelah mendapat perawatan cedera selama sekitar sepuluh menit, ia dibawa keluar lapangan dengan tandu dan digantikan oleh Liam Delap.

Sementara itu, wasit Anthony Taylor telah memberikan tendangan penalti kepada Chelsea. Cole Palmer berkesempatan mengakhiri puasa gol Chelsea yang telah berlangsung hampir sembilan jam di Premier League, namun tendangan penaltinya dari jarak sebelas meter berhasil dihalau oleh Matz Sels. Kedua tim pun memasuki babak istirahat dengan skor 0-2.