Kepanikan besar di kubu lawan Timnas Belanda di Piala Dunia: ‘Saya tidak bisa menemukan hal positif apa pun, ini benar-benar mimpi buruk!’

Tim nasional Belanda bukanlah satu-satunya negara yang berangkat ke Piala Dunia dengan sedikit kekhawatiran. Tunisia berada dalam status siaga tingkat satu, demikian menurut pernyataan pelatih kepala Sabri Lamouchi.

Sabtu sore, Tunisia bertanding melawan Belgia di Brussel, namun pertandingan itu berakhir seperti ‘mimpi buruk’. Selama 90 menit, tim asuhan Lamouchi sama sekali tak berdaya dan akhirnya menelan kekalahan 5-0.

“Itu adalah mimpi buruk. Kami kebobolan lima gol, bagaimana saya bisa mengambil hal positif dari pertandingan ini? Kita harus melupakan ini secepat mungkin,” kata Lamouchi seperti dikutip Voetbal International.

“Dengan sebelas lawan sebelas saja sudah sulit, apalagi jika bermain dengan satu pemain kurang. Itu misi mustahil. Jika masuk ke lapangan seperti yang kami lakukan hari ini, jangan harap tidak ada konsekuensinya. Kami memang tidak cukup baik.”

“Ada perbedaan yang sangat besar antara kedua tim ini, di semua lini,” keluhnya lebih lanjut. “Saya bertanggung jawab atas ini, tapi kekalahan ini menyakitkan. Ini terjadi pada saat yang buruk, tepat sebelum keberangkatan ke Piala Dunia.”

“Kami bermain melawan tim yang berkualitas, yang bukan favorit di Piala Dunia, tapi bisa melaju jauh. Kemungkinan besar kiper kami adalah pemain yang paling sering menyentuh bola. Saya tidak bisa menemukan hal positif apa pun, kecuali bahwa kami tidak mengalami cedera,” tutup pelatih kepala.

Tunisia, sama seperti Oranje, tergabung dalam Grup F di Piala Dunia. Tim ini akan memulai dengan pertandingan penting melawan Swedia, kemudian melawan Jepang. Pertandingan terakhir di fase grup adalah melawan timnas Belanda.