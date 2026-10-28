Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bek Fleetwood Town, Conor Haughey, secara mengejutkan mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak berlatih penalti sebelum mencetak gol lewat tendangan penentu yang menyingkirkan Arsenal dari Carabao Cup. Pemain berusia 19 tahun itu menunjukkan ketenangan luar biasa di Highbury untuk memastikan salah satu kejutan terbesar sepanjang sejarah kompetisi tersebut.

Iklan

Kejutan bersejarah di Highbury

Fleetwood, yang tengah kesulitan di League Two, mematahkan segala prediksi dengan menyingkirkan finalis musim lalu secara dramatis. Berada di posisi ke-18 kasta keempat, Fleetwood membuat penonton tuan rumah di Highbury bersorak ketika pemain pinjaman dari Fulham, Aaron Loupalo-Bi, membawa mereka unggul pada menit ke-21. Juara Premier League Arsenal merespons saat jeda dengan memasukkan kapten Martin Odegaard. Pergantian itu mengubah momentum dan membuka jalan bagi Viktor Gyokeres untuk segera menyamakan kedudukan.

Meski terus-menerus mendapat tekanan, tuan rumah tetap bertahan. Ketangguhan lini belakang mereka terbantu oleh kartu merah pada pengujung laga untuk pemain muda Arsenal, Max Dowman, yang diusir pada menit ke-85 akibat tendangan karena kesal.

Hasil imbang 1-1 membuat pertandingan berlanjut ke adu penalti. Kiper Fleetwood, Jay Lynch, melakukan penyelamatan krusial untuk menggagalkan Bruno Guimaraes. Itu membuka jalan bagi pemain timnas Irlandia Utara U-21, Haughey, untuk melepaskan tendangan penalti keras ke pojok kiri atas gawang. Fleetwood pun menang 5-3 dalam adu penalti, yang memicu serbuan massal penonton ke lapangan.

Pemuda Belfast tetap tenang

Meski maju untuk menghadapi momen terpenting dalam kariernya yang baru dimulai, Haughey menunjukkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Pemain remaja itu mengaku tidak mempersiapkan diri untuk adu penalti dan sepenuhnya mengandalkan teknik alaminya.

Iklan Iklan

"Begitulah cara saya dibesarkan," kata Haughey. "Tentu saja saya anak Belfast. Di tempat saya tumbuh besar, kalau tidak percaya diri, Anda akan dilibas. Jadi, apa pun yang dilakukan, Anda menghadapinya dengan tenang. Kami semua saling percaya pada kemampuan masing-masing, kami berlatih bersama setiap hari. Anda sudah tahu ke mana akan mengarahkan bola dan hanya perlu punya teknik yang cukup bagus untuk menempatkannya di sana."

Topik Terkait

Manajer Fleetwood, Matt Lawlor, tampak terharu oleh pencapaian besar itu. Ia mengakui besarnya kesenjangan finansial dan struktur antara kedua klub.

"Jujur saja, saya berharap, bermimpi, dan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan seperti itu," aku Lawlor. "Namun, jika Anda mengatakan kepada saya bahwa ini akan terjadi, saya mungkin tidak akan percaya. Bahwa kami lolos ke perempat-final Carabao Cup dan mengalahkan juara negara kami, menurut saya itu gila.

Iklan

"Saat pertandingan berlanjut ke adu penalti, tentu saja saya berharap kami menang. Saya mengatakan kepada para pemain bahwa hasilnya tidak akan mengubah pandangan dan perasaan saya tentang betapa bangganya saya atas penampilan mereka, serta cara kami berjuang keras saat memang harus melakukannya. Harus diakui, perbedaannya bukan hanya soal kualitas. Maksud saya, infrastruktur, kualitas, anggaran. Rasanya tidak ada pembanding untuk menunjukkan betapa besarnya lompatan yang baru saja kami capai malam ini."

Arteta sesalkan peluang yang terbuang

Hasil ini menjadi kali pertama juara Premier League tersingkir dari Piala Liga oleh lawan dari kasta keempat. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menolak mengkritik kerja keras para pemainnya, tetapi mengakui bahwa kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir harus dibayar mahal.

Iklan

"Selamat kepada Fleetwood. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain dalam hal sikap, penerapan rencana permainan, dan intensitas yang mereka tunjukkan sepanjang laga," ujar Arteta. "Namun, ketika Anda begitu superior, tidak memberi lawan apa-apa selain kesempatan pertama yang kami pertahankan dengan sangat buruk, serta menciptakan begitu banyak situasi, aksi, tembakan dan peluang, Anda harus mencetak tiga, empat, lima gol dan memanfaatkan keunggulan itu.

"Jika tidak, tidak ada ruang untuk kesalahan. Itulah kenyataannya, lalu Anda harus lolos dari babak ini lewat adu penalti. Kami tidak berhasil melakukannya, jadi kemungkinan itu selalu ada."

Iklan

Pelatih asal Spanyol itu juga menanggapi kartu merah Dowman pada pengujung laga, dengan mengisyaratkan kurangnya disiplin. "Ketika kami mempersiapkan diri menghadapi situasi pertandingan ini, kami sangat jelas mengenai hal-hal yang harus dihormati dan emosi yang harus kami kendalikan. Itu sangat jelas," tambah Arteta.

Mimpi perempat-final menanti

Fleetwood kini melaju ke delapan besar Carabao Cup dan mengukir namanya dalam sejarah turnamen. Mereka menyusul Bradford City dari kasta ketiga, yang juga memastikan tiket perempat-final dengan mengalahkan Peterborough.

Iklan

Sisa pertandingan babak keempat akan berlangsung pada Rabu dan Kamis. Untuk sementara, perhatian Fleetwood akan kembali tertuju pada perjuangan mereka bertahan di League Two. Namun, antisipasi kemungkinan bertemu lawan kelas berat dalam undian babak berikutnya hampir pasti akan mendominasi pembicaraan seputar klub dalam beberapa pekan mendatang.