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Kepa Arrizabalaga mengungkapkan kekecewaan di ruang ganti Arsenal setelah hasil imbang 1-1 melawan Borussia Dortmund di Liga Champions, Selasa. Kiper asal Spanyol itu tampil di Stadion Emirates setelah David Raya absen karena masalah pada bahunya.

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Tampil menjadi sorotan

Arsenal tetap tak terkalahkan di kompetisi Eropa musim ini, tetapi suasana di London Utara jauh dari perayaan setelah bermain imbang melawan raksasa Jerman itu . Kepa, yang untuk pertama kalinya menjadi starter di kompetisi Eropa musim ini, tampil di bawah mistar ketika tim asuhan Mikel Arteta berupaya memperkuat posisinya di delapan besar fase liga. Kesempatan itu datang setelah kiper utama David Raya mengalami cedera bahu dalam pertandingan Liga Primer melawan Newcastle United pada akhir pekan.

Mantan pemain Chelsea itu tampil baik di bawah tekanan, tetapi ia mengakui skuad Arsenal merasa kehilangan dua poin saat menghadapi pemuncak klasemen Bundesliga saat ini. Meski lawannya tangguh, Arsenal lebih dominan dalam sebagian besar pertandingan. “Kami sedikit kecewa dengan hasilnya,” kata Kepa melalui situs resmi klub. “Saya rasa ini pertandingan yang seharusnya kami menangkan. Kami menciptakan cukup banyak peluang. Saya rasa kami bermain sangat baik melawan tim yang sangat kuat. Terkadang sepakbola memang seperti ini, tetapi jika kami terus bermain dan menciptakan peluang seperti ini, saya rasa kami berada di jalur yang tepat.”

Gagal mencetak gol pada menit-menit akhir

Atmosfer di Emirates begitu meriah ketika pendukung tuan rumah mendesak timnya mencetak gol penentu pada tahap akhir pertandingan. Arsenal mengerahkan segalanya untuk mencari gol kemenangan, tetapi pertahanan Dortmund bertahan kokoh sehingga kedua tim harus berbagi poin. Bagi Kepa, kegagalan mencetak gol pada menit-menit akhir itulah sumber utama kekecewaan di dalam tim seusai pertandingan.

“Kami ingin menang, kami bermain di hadapan pendukung kami. Kami terus menekan sampai akhir, atmosfernya luar biasa, dan saya rasa kami nyaris berhasil. Ketika gol pada menit-menit akhir itu tidak tercipta, tentu ada sedikit rasa frustrasi, tetapi saya rasa kami harus mengambil sisi positifnya. Saya rasa kami bermain sangat baik. Mereka berada di puncak klasemen Bundesliga. Mereka tim yang sangat bagus dan saya rasa kami bermain dengan baik saat menghadapi mereka,” lanjut kiper berusia 32 tahun itu.

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Siap saat dibutuhkan

Menggantikan Raya menuntut Kepa segera menyesuaikan diri secara mental, setelah menghabiskan sebagian besar musim ini sebagai pelapis. Namun, kiper asal Spanyol itu menegaskan bahwa ia siap menghadapi tantangan tersebut dan senang mendapat kesempatan berkontribusi dalam kiprah tim di Eropa. Ia menyoroti perbedaan antara kesempatan menjadi starter kali ini dan penampilan-penampilan mendadak yang pernah dijalaninya.

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“Setidaknya hari ini saya sempat melakukan pemanasan sebelum turun ke lapangan!” ujarnya sambil tersenyum saat membahas perubahan susunan pemain inti menjelang pertandingan. “Namun, ya, saya senang bisa bermain dan membantu tim. Untuk itulah kami berlatih, untuk itulah kami ada di sini. Ketika mendapat kesempatan tampil, kami berusaha memberikan yang terbaik.”

Menatap laga berikutnya

Persaingan di fase liga Liga Champions masih terbuka lebar menjelang putaran-putaran terakhir. Arsenal akan menjalani lawatan berat untuk menghadapi Real Madrid pada awal Desember, pertandingan yang dapat menentukan posisi akhirnya di klasemen. Kepa meyakini skuadnya harus tetap disiplin seiring jadwal yang semakin padat di berbagai kompetisi.

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“Persaingan akan berlangsung sampai akhir,” tambah Kepa. “Ini Liga Champions, tidak ada yang mudah. Setiap pertandingan sulit; kami merasakannya di setiap laga. Kami harus tetap fokus, melangkah selangkah demi selangkah. Saya rasa kami punya pertandingan besar dan penting pada akhir pekan. Jadi, mari jalani hari demi hari.”