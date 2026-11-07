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Kiper Arsenal Kepa Arrizabalaga bersiap kembali ke Stadion San Mames milik mantan klubnya, Athletic Club, dalam momen yang penuh makna setelah mendapat panggilan dari tim perwakilan Negeri Basque. Kepa masuk skuad Euskal Selekzioa untuk menghadapi tamu dari Amerika Selatan, Venezuela, dalam laga persahabatan internasional di Bilbao akhir pekan depan.

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Kiper pemecah rekor kembali ke Bilbao

Pelatih Osasuna Jagoba Arrasate memasukkan pemain asal Ondarroa itu sebagai salah satu nama utama dalam daftar 22 pemain pilihannya untuk pertandingan pada Sabtu, 14 November. Saat ini menjadi pelapis David Raya di Arsenal setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman di Real Madrid dan Bournemouth, Arrizabalaga meninggalkan Bilbao untuk bergabung dengan Chelsea pada 2018. Transfer senilai €80 juta ke Stamford Bridge itu masih menjadi rekor biaya transfer dunia untuk seorang kiper.

Tiga pemain yang berkarier di luar negeri bergabung dengan para pemain dari klub domestik

Selain Arrizabalaga, pemain dalam skuad yang berkarier di luar Spanyol adalah penyerang Udinese Unai Gomez dan penyerang Bolton Wanderers Gaizka Larrazabal, sementara kiper Osasuna Aitor Fernandez menjadi pesaing di bawah mistar. Arrasate kembali banyak mengandalkan para pemain yang sudah familier dari klub domestik, yakni Athletic Club, Real Sociedad, Osasuna, dan Deportivo Alaves.

Di lini belakang, Dani Vivian, Hugo Rincon, dan Johaneko Louis-Jean dari Athletic bergabung dengan tiga pemain Sociedad, Jon Pacheco, Igor Zubeldia, dan Aihen Munoz, serta Inigo Arguibide dari Osasuna dan Einar Galilea dari Malaga.

Pilihan di lini tengah mencakup Mikel Jauregizar dari Athletic, Benat Turrientes dari Sociedad, duo Alaves Pablo Ibanez dan Ander Guevara, Asier Osambela dari Osasuna, serta Jon Guridi dari Sevilla. Sementara itu, bintang Athletic Oihan Sancet, Kike Barja dari Osasuna, dan duo Racing Santander Inigo Vicente serta Asier Villalibre melengkapi lini serang.

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Laga persahabatan bersejarah untuk menghormati ikatan budaya

Diselenggarakan oleh presiden Federasi Sepak Bola Basque Xabier Goni, pertandingan ini menandai penampilan pertama tim tersebut sejak mengalahkan Palestina 3-0 di hadapan 51.396 penonton, jumlah yang memecahkan rekor, pada 15 November tahun lalu lewat gol Unai Elgezabal, Gorka Guruzeta, dan Urko Izeta. Pertandingan Sabtu depan memiliki makna budaya yang mendalam karena merayakan peringatan 90 tahun pembentukan Pemerintah Basque otonom pertama di bawah Presiden Jose Antonio Aguirre pada 1936.

Aguirre kemudian membentuk tim Euzkadi pada 1937 untuk melakukan tur ke Eropa dan Amerika selama Perang Saudara Spanyol. Venezuela juga memiliki ikatan khusus dengan wilayah tersebut setelah menerima ribuan pengasing politik Basque yang melarikan diri dari kediktatoran Francisco Franco.

Tuan rumah pertahankan rekor sempurna dalam pertemuan kedua tim

Arrrizabalaga berharap mendapat kesempatan langka untuk tampil sebagai starter di tempat yang familier baginya akhir pekan depan sebelum kembali ke London utara untuk melanjutkan tugasnya sebagai pelapis di bawah Mikel Arteta setelah jeda internasional. Di lapangan di Bilbao, Euskal Selekzioa akan berusaha mempertahankan rekor kemenangan 100 persen sepanjang sejarah pertemuan mereka dalam laga keempat melawan Venezuela. Tuan rumah sebelumnya mengalahkan tim Amerika Selatan itu 4-3 dalam laga tandang di San Cristobal pada Juni 2007, 3-1 di San Mames lama pada Desember 2010, dan 4-2 di Mendizorrotza pada Oktober 2018.