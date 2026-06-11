Tim nasional Inggris menjadi bahan olok-olok luas setelah pertandingan persahabatan melawan Kosta Rika, Rabu malam kemarin, sebagai bagian dari persiapan untuk Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris meraih kemenangan moral atas Kosta Rika dengan skor 3-0 dalam pertandingan yang digelar di Amerika Serikat, sebagai uji coba terakhir bagi The Three Lions sebelum berlaga di Piala Dunia 2026.

Surat kabar "The Sun" melaporkan bahwa para pemain Inggris tampak seolah-olah berasal dari dunia lain sebelum kemenangan mereka atas Kosta Rika.

Para bintang asuhan Thomas Tuchel tampil dengan seragam baru saat lagu kebangsaan dikumandangkan sebelum pertandingan, namun penampilan "astronot" tersebut tidak mendapat sambutan hangat di media sosial.

Jaket perak berkilau itu membuat tim tampak seolah-olah sedang menuju ke luar angkasa, yang membuat banyak orang tidak terkesan.

Seseorang menulis di situs "X": "Jaket Inggris ini sangat kuno," dan yang lain berkata: "Jaket Inggris itu sangat mengerikan. Ya Tuhan."

Seorang lagi menambahkan: "Ada apa dengan jaket timnas Inggris itu, apakah mereka baru saja kembali dari Cape Canaveral? (Pusat Antariksa di Amerika)".

Seseorang lain berkomentar: "Jaket yang dikenakan para pemain Inggris ini sangat jelek. Terlihat seperti bungkus cokelat, astaga!".

Namun, yang lain tertawa sambil berkata: "Sepertinya para pemain Inggris bersiap menghadapi panas dengan mengenakan pakaian yang mirip kentang panggang."

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