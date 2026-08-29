Kenny Tete kian dekat meninggalkan Fulham: pemain asal Amsterdam itu mencapai kesepakatan pribadi

Tampaknya Kenny Tete akan berganti klub sebelum penutupan bursa transfer. Fabrizio Romano melaporkan bahwa bek kanan Fulham itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Everton, yang kini sedang bernegosiasi dengan klub London tersebut.

Tete masih terikat kontrak di Fulham hingga pertengahan 2028, dengan opsi perpanjangan satu musim. Mengenai harga yang diminta Fulham atau tawaran Everton, sejauh ini belum banyak yang diketahui.

Everton sudah cukup lama membutuhkan bek kanan baru setelah kepergian ikon klub Séamus Coleman dan tampaknya pilihan itu jatuh kepada Tete. Pemain asal Amsterdam itu memiliki nilai pasar delapan juta euro.

Tete dalam waktu lama menjadi pilihan utama di Craven Cottage di bawah manajer Marco Silva, tetapi pelatih asal Portugal itu pergi untuk bekerja di negara asalnya bersama Benfica.

Álvaro Arbeloa mengambil alih kendali dan dalam laga liga pertama musim ini melawan Chelsea, Tete tetap berada di bangku cadangan selama 90 menit. Rekan sebayanya, Timothy Castagne (30), lebih dipilih.

Tete memang bermain 90 menit di tengah pekan pada ajang Piala EFL melawan AFC Wimbledon, yang biasanya merupakan kabar buruk terkait posisinya di starting XI Premier League.

Tete menimba ilmu di akademi Ajax dan juga menembus tim utama di sana. Setelah 55 pertandingan, ia pindah ke Olympique Lyon, sebelum tiga tahun kemudian berlabuh di Fulham. Hingga saat ini, Tete telah memainkan 145 pertandingan untuk klub tersebut.