Kenneth Taylor dengan sangat cepat memberi jawaban kepada Gennaro Gattuso setelah insiden sebelumnya di lapangan latihan pekan ini. Dalam laga uji coba Lazio melawan Avellino, pemain Belanda itu mencetak gol dalam kemenangan 6-3.

Dalam gambar yang ditayangkan Radio Laziale pada Kamis, terlihat Gattuso yang marah mengusir Taylor dari sesi latihan. Penyebab ‘pertengkaran’ itu tidak diketahui, tetapi kini keduanya tampak sudah berdamai.

“Emosi memang sempat memuncak, tetapi itu hanya badai dalam segelas air,” respons agen Guido Albers kepada De Telegraaf. Selain itu, ia menjelaskan bahwa Gattuso justru menghargai karakter Taylor dan reaksi kerasnya di lapangan.

Pada Sabtu, Taylor masuk pada babak kedua dalam laga uji coba melawan Avellino dan langsung bertanggung jawab atas gol penutup: 6-3. Pemain Belanda itu memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan lawan dan menuntaskannya dengan baik.

Dengan demikian, ia menutup perjalanan yang penuh gejolak dengan cara sebaik mungkin, meski di Italia masih belum yakin bahwa masa depan Taylor ada di Lazio. Pasalnya, ia juga disebut diminati klub-klub Premier League.

Lazio merekrut Taylor pada Januari dengan nilai hampir 17 juta euro dari Ajax. Dalam setengah tahun pertamanya di Italia, ia mencatatkan 21 penampilan, dengan 3 gol dan 2 assist. Taylor masih terikat kontrak di Roma hingga pertengahan 2030.