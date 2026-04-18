Kenneth Taylor sangat berharga bagi Lazio, yang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Napoli yang berada di peringkat kedua

Napoli mengalami kekalahan mengejutkan pada Sabtu malam di Serie A. Di kandang sendiri, tim peringkat kedua liga Italia itu kalah dari tim peringkat kesepuluh Lazio dengan skor 0-2. Kenneth Taylor memberikan kontribusi besar bagi tim tamu melalui sebuah assist.

Lazio, dengan Taylor dan Tijjani Noslin di starting line-up, tampil lebih baik di Naples dan unggul sejak awal. Taylor mengoper bola dari garis belakang ke Matteo Cancellieri, yang dengan mudah menyelesaikannya: 0-1.

Ini merupakan assist kedua bagi gelandang asal Belanda tersebut, yang pindah dari Ajax ke Italia musim panas lalu, untuk Napoli. Selain itu, ia juga telah mencetak tiga gol.

Setelah setengah jam, Noslin juga berperan penting bagi tim tamu. Ia mendapatkan penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Stanislav Lobotka. Namun, tendangan penalti Mattia Zaccagni berhasil ditepis oleh Vanja Milinkovic-Savic, dan bola pantulannya melambung tinggi.

Sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, skor akhirnya menjadi 0-2. Umpan rendah dari Nuno Tavares, dengan sedikit keberuntungan, mendarat di kaki Toma Basic, yang tanpa pengawalan mencetak gol kedua. Napoli hampir memperkecil ketertinggalan melalui pemain pengganti Alisson Santos, namun tendangannya membentur tiang gawang.

Berkat kemenangan ini, Lazio naik ke peringkat sembilan. Bagi Napoli, ini merupakan kekalahan liga pertama di kandang sejak 8 Desember 2024. Saat itu pun Lazio menjadi lawannya.

Dengan kekalahan ini, selisih poin antara Napoli dan pemuncak klasemen Inter tetap 12 poin, dengan lima pertandingan tersisa. AC Milan yang berada di posisi ketiga bisa menyamai poin Napoli pada Minggu, jika berhasil menang di kandang Hellas Verona.