Kenneth Taylor mengungkapkan: selain Lazio, ada satu klub lagi yang menunjukkan minat padanya pada musim dingin lalu

Kenneth Taylor pindah dari Ajax ke Lazio pada musim dingin lalu, dan kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari skuad inti klub Italia tersebut. Namun, nyaris saja gelandang ini bermain untuk FC Porto asuhan pelatih Francesco Farioli.

Musim panas lalu, Taylor hampir saja pindah ke Porto. Farioli, yang bekerja sama dengannya di Ajax musim lalu, sangat ingin membawanya ke klub Portugal tersebut.

“Kesepakatan itu tidak jadi karena Ajax tidak mau menjual saya ke klub tersebut,” kata Taylor kepada De Telegraaf. “Saya memang kecewa karena hubungan saya dengan Francesco.”

“Bukan berarti itu hukuman, sih. Tapi karena itu, saya harus bertahan di Ajax enam bulan lebih lama, padahal saya bisa dan ingin pindah. Tidak sulit bagi saya untuk beradaptasi.”

Musim dingin lalu, Porto kembali menunjukkan minat padanya, ungkap pemain asal Belanda itu. “Tapi sebenarnya tidak ada anggaran. Lazio Roma menarik perhatian saya, karena itu adalah klub yang luar biasa di liga yang fantastis, dengan pelatih yang hebat.”

Meskipun kini ia bahagia di Roma, Taylor masih sering mengenang kerja sama dengan Farioli di Ajax dengan perasaan yang baik. “Meskipun berakhir dramatis, itu adalah musim yang sangat istimewa bagi kami semua.”

“Francesco benar-benar telah menjadikannya sebuah tim. Dia telah mengajarkan banyak hal kepada kami dalam hal sepak bola, tetapi dia juga telah memberi banyak hal kepada kami dengan menjadikannya sebuah kolektif yang kompak.”

Akhirnya, Taylor pindah ke Lazio dengan nilai transfer sekitar tujuh belas juta euro. Hingga saat ini, ia telah memainkan sembilan belas pertandingan resmi untuk klub tersebut, semuanya sebagai pemain inti, di mana ia mencetak tiga gol dan dua assist.