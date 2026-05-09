Kenneth Taylor membahas peluang timnas Belanda di Piala Dunia: 'Saya sudah berbicara dengan pelatih kepala, dan...'

Kenneth Taylor mengaku "tidak terlalu" memikirkan kemungkinan dipanggil ke skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia. Hal itu diungkapkan gelandang Lazio tersebut kepada De Telegraaf.

Taylor melakukan debutnya untuk Oranje pada September 2022. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam lima pertandingan internasional. Pertandingan terakhirnya untuk Belanda dimainkan oleh pemain asal Alkmaar ini pada Maret 2025, melawan Spanyol.

Ketika ditanya apakah ia saat ini memikirkan kemungkinan dipanggil ke skuad Piala Dunia timnas Belanda, Taylor menjawab: “Pertanyaan ini sering saya dapatkan dari teman-teman dan rekan setim. Dan saya harus mengatakan: tidak benar-benar.”

“Saya sering berkomunikasi dengan pelatih tim nasional dan saya tahu bagaimana pandangannya terhadap saya. Dia tahu apa yang bisa saya berikan, tetapi pada akhirnya, itu adalah keputusannya untuk memanggil saya atau tidak.”

Titik terendah dalam karier internasional Taylor tak diragukan lagi adalah pertandingan melawan Prancis (kekalahan 4-0) pada Maret 2023. Oranje sudah tertinggal 3-0 setelah lebih dari 20 menit, dan pada menit ke-33 Taylor sudah diganti.

“Pada hari-hari itu sendiri, itu adalah pengalaman yang dramatis. Biarkan itu jelas,” katanya mengenai hal itu. “Tapi itu adalah momen-momen yang membuat saya tumbuh, yang membuat saya lebih kuat, dan yang membuat saya dewasa dengan sangat cepat. Bahwa saya ikut bermain di Nations League melawan Spanyol dan mencetak penalti, adalah buktinya.”

Terakhir, Taylor tidak ingin menjelaskan mengapa ia merasa dapat memberikan nilai tambah bagi skuad Oranje. “Sejak usia 15 tahun, saya melakukan segalanya dengan usaha sendiri melalui kerja keras dan permainan sepak bola yang baik. Oleh karena itu, saya tidak perlu mempromosikan diri di media. Pada akhirnya, pelatih tim nasional yang akan menentukan siapa yang akan ikut.”