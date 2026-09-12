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imago-sport-1083059486.jpgAntonio Balasco
Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Kenneth Taylor dan Tijjani Noslin penting bagi Lazio, yang setelah comeback spektakuler harus puas dengan satu poin

Lazio vs AC Milan
Lazio
AC Milan
Serie A

Lazio dan AC Milan bermain imbang dalam duel sepak bola yang menarik pada Sabtu. Pencetak gol Tijjani Noslin dan Kenneth Taylor sempat memberi nilai besar bagi tim tuan rumah, tetapi setelah jeda pemain pengganti Diego Moreira menyamakan sepenuhnya untuk Milan: 2-2. 

Lazio, dengan Taylor dan Noslin serta Josip Sutalo sama-sama tampil di starting XI, memulai pertandingan dengan baik, dengan Matteo Cancellieri sebagai sosok utama. Winger kanan itu mula-mula meminta penalti, tidak mendapatkannya, tetapi kemudian membuka skor pada menit ke-10. Umpan silang mendatar disambar Cancellieri dengan sigap di tiang jauh. 

Pada fase setelah itu, skor 2-0 sebenarnya lebih terasa akan terjadi ketimbang 1-1. Mattia Zaccagni sempat memaksa Mike Maignan melakukan penyelamatan gemilang, tetapi kiper Prancis itu tidak bisa mencegah Lazio akhirnya mencetak gol kedua lima menit sebelum turun minum. 

Kenneth Taylor mengirim bola rendah ke depan gawang, yang membuat Tijjani Noslin bisa mengancam. Sang penyerang lebih dulu melepaskan bola ke mistar, tetapi pada kesempatan kedua akhirnya ia mencetak gol juga: 2-0. 

Di babak kedua, Milan memang harus tampil dengan cara berbeda, dan pelatih Rúben Amorim sangat menyadari hal itu. Pria Portugal itu melakukan tiga pergantian pemain, termasuk Diego Moreira yang masuk ke dalam tim. Pada akhirnya, dialah yang mengambil peran utama setelah jeda. 

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Dalam rentang waktu dua menit, antara menit ke-65 dan 67, Moreira dua kali menghantam. Pertama ia mencetak gol balasan lewat tendangan voli yang apik, dan tidak lama kemudian ia juga mencetak gol 2-2 atas assist Adrien Rabiot. 

Dengan demikian, Milan langsung kembali ke dalam pertandingan. Pada fase akhir, kedua tim tidak lagi mampu memaksa lawan bertekuk lutut, sehingga poin akhirnya dibagi. Bagi pemuncak klasemen Lazio, ini adalah kehilangan poin pertama musim ini, sementara Milan berada di posisi keempat Serie A.

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